Người Việt sẽ thích chiếc xe Hàn giá 300 triệu đồng này 13/03/2026 15:13

(PLO)-Khá nhiều nâng cấp hấp dẫn trên chiếc xe Hàn vốn rất quen thuộc với người Việt.

Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe quen thuộc Hyundai Accent hay còn gọi là Hyundai Verna đã chính thức công bố biểu giá cho phiên bản năm 2026 với những nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ và hệ thống an toàn nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng B.

Theo đó, mức giá niêm yết cho phiên bản động cơ xăng 1.5L MPi hút khí tự nhiên hướng tới sự bền bỉ và tiết kiệm dao động từ 1.100.000 đến 1.620.000 Rupee, tương đương khoảng 325 đến 480 triệu đồng.

Đối với những khách hàng yêu cầu hiệu suất cao và trải nghiệm lái phấn khích, phiên bản động cơ xăng 1.5L Turbo GDi tăng áp có mức giá từ 1.490.000 đến 1.745.000 Rupee, tương đương khoảng 440 đến 515 triệu đồng.

Hyundai Accent 2026 gây ấn tượng với thiết kế mang hơi hướng tương lai thông qua ngôn ngữ Sensuous Sportiness và dải đèn LED chạy ban ngày kéo dài toàn chiều rộng đặc trưng.

Không gian nội thất được số hóa hoàn toàn với màn hình kép 10,25 inch, hệ thống loa Bose cao cấp cùng ghế ngồi có tính năng làm mát và sưởi ấm vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe hạng sang.

Về mặt an toàn, hệ thống Hyundai SmartSense với công nghệ ADAS cấp độ 2 bao gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù và giữ làn đường được trang bị trên các bản cao cấp để bảo vệ người dùng tối ưu.

Xe cung cấp tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp trên bản Turbo giúp đa dạng hóa lựa chọn hệ truyền động.

Mặc dù mức giá tại Ấn Độ thường thấp hơn đáng kể so với Việt Nam do khác biệt về chính sách thuế và tỷ lệ nội địa hóa, nhưng sự ra mắt của phiên bản 2026 tại thị trường này chính là tín hiệu cho thấy mẫu sedan ăn khách sẽ sớm có những cập nhật tương đương tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới.