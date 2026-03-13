8 điều cấm kỵ khi lái xe số tự động mà nhiều tài xế vẫn vô tình mắc phải 13/03/2026 08:37

(PLO)- Sự tiện lợi của xe số tự động đôi khi khiến nhiều tài xế vô tình hình thành những thói quen lái xe sai lầm; chỉ một thao tác tưởng chừng nhỏ cũng có thể làm giảm tuổi thọ hộp số và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành.

Xe số tự động ngày càng phổ biến nhờ khả năng vận hành đơn giản, giúp người lái giảm bớt thao tác so với xe số sàn. Tuy nhiên, sự tiện lợi này đôi khi khiến nhiều tài xế chủ quan và hình thành những thói quen lái xe không đúng cách. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhưng có thể gây ảnh hưởng đến độ bền của hộp số, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi di chuyển. Dưới đây là những điều cấm kỵ mà tài xế cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng xe số tự động.

1. Chuyển số khi xe chưa dừng hẳn

Một trong những lỗi phổ biến là chuyển từ số tiến (D) sang số lùi (R) hoặc ngược lại khi xe vẫn còn đang di chuyển. Thói quen này có thể gây áp lực lớn lên hộp số và các bộ phận truyền động, lâu dài dễ dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. Vì vậy, bạn nên đảm bảo xe đã dừng hoàn toàn trước khi chuyển sang chế độ số khác.

2. Về số N khi đang xuống dốc

Nhiều người cho rằng chuyển về số N khi xuống dốc sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm và có thể gây nguy hiểm. Khi ở số N, xe mất khả năng hãm bằng động cơ, khiến việc kiểm soát tốc độ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt trên những đoạn dốc dài.

Tránh sử dụng số N trừ khi xe của bạn đang được kéo. Ảnh: wikiHow

3. Đạp ga khi xe đang ở số N hoặc P

Một số người có thói quen đạp ga để "làm nóng máy" khi xe đang ở số N hoặc P. Hành động này không mang lại lợi ích rõ ràng mà còn có thể khiến động cơ và hộp số bị tác động đột ngột khi chuyển sang số D, làm giảm tuổi thọ của các bộ phận liên quan.

4. Không sử dụng phanh tay khi đỗ xe

Khi dừng xe, nhiều tài xế chỉ chuyển cần số sang vị trí P mà quên kéo phanh tay. Điều này khiến toàn bộ trọng lượng xe dồn lên chốt khóa hộp số, lâu dài có thể làm mòn hoặc hỏng cơ cấu khóa. Để đảm bảo an toàn, bạn nên kéo phanh tay trước khi chuyển cần số sang P.

5. Chuyển về số P khi xe chưa dừng hẳn

Tương tự như việc chuyển số tiến - lùi khi xe còn chạy, việc về số P khi xe chưa dừng hẳn có thể làm hỏng chốt khóa hộp số. Đây là lỗi khá nguy hiểm vì có thể gây hư hỏng cơ khí bên trong hộp số tự động.

6. Đặt chân lên bàn đạp phanh khi không cần thiết

Một số người có thói quen đặt chân lên bàn đạp phanh trong suốt quá trình lái xe. Điều này có thể khiến phanh bị kích hoạt nhẹ mà người lái không nhận ra, làm mòn má phanh nhanh hơn và ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

7. Không bảo dưỡng hộp số định kỳ

Nhiều người cho rằng xe số tự động ít cần bảo dưỡng hơn, nên bỏ qua việc kiểm tra dầu hộp số. Thực tế, dầu hộp số đóng vai trò quan trọng trong việc bôi trơn và làm mát các chi tiết bên trong. Nếu không thay dầu đúng thời gian khuyến nghị, hộp số có thể hoạt động kém hiệu quả và nhanh xuống cấp.

8. Lái xe quá "nhàn nhã" vì nghĩ xe tự động hoàn toàn

Dù xe số tự động giúp việc điều khiển dễ dàng hơn, bạn vẫn cần tập trung và kiểm soát xe đúng cách. Việc quá phụ thuộc vào sự "tự động" của xe có thể khiến bạn phản ứng chậm trong những tình huống bất ngờ.