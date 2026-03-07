Kỹ năng vượt xe an toàn mà mọi người lái xe cần nắm rõ 07/03/2026 15:27

(PLO)- Vượt xe tưởng chừng là thao tác đơn giản, nhưng chỉ khi nắm vững kỹ năng, quan sát chuẩn xác và giữ kỷ luật sau tay lái, người lái mới có thể thực hiện cú vượt an toàn và tự tin trong mọi tình huống giao thông.

Podcast:

Podcast: Kỹ năng vượt xe an toàn mà mọi người lái xe cần nắm rõ

Vượt xe là một trong những tình huống tiềm ẩn rủi ro cao nhất khi tham gia giao thông. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan hoặc tăng tốc sai thời điểm cũng có thể dẫn đến va chạm nghiêm trọng. Vì vậy, vượt xe không đơn thuần là nhấn ga và chuyển làn, mà là sự kết hợp giữa kỹ năng điều khiển phương tiện, khả năng phán đoán tình huống và ý thức kỷ luật sau tay lái.

Dưới đây là những nguyên tắc cốt lõi giúp bạn thực hiện thao tác vượt xe một cách an toàn, chuẩn mực và chuyên nghiệp.

1. Chỉ vượt khi hội đủ điều kiện an toàn

Chỉ thực hiện vượt khi đoạn đường phía trước thông thoáng, tầm nhìn đủ xa và không có phương tiện ngược chiều trong khoảng nguy hiểm. Tuyệt đối tránh vượt tại khúc cua, đỉnh dốc, cầu hẹp, mặt đường trơn trượt hoặc nơi có biển cấm vượt.

Một vài giây chờ đợi luôn an toàn hơn một quyết định vội vàng.

2. Quan sát kỹ và sử dụng tín hiệu rõ ràng

Kiểm tra gương chiếu hậu và điểm mù để đảm bảo không có xe phía sau đang vượt. Bật xi-nhan trước khi chuyển làn để thông báo ý định. Trong điều kiện đông xe, có thể nháy đèn hoặc bấm còi ngắn nhằm cảnh báo, nhưng cần sử dụng đúng mực, tránh gây áp lực cho phương tiện khác.

Quan sát kỹ và bật đèn xi nhan trước khi bạn bắt đầu vượt. Ảnh: wikiHow

3. Giữ khoảng cách và tăng tốc dứt khoát

Trước khi vượt, duy trì khoảng cách an toàn để có đủ không gian quan sát và xử lý tình huống. Khi đã quyết định vượt, cần tăng tốc đủ nhanh và dứt khoát nhằm rút ngắn thời gian song song với xe bị vượt, tránh di chuyển “lửng lơ” giữa hai làn đường.

Tuy nhiên, mọi thao tác phải nằm trong giới hạn kiểm soát và phù hợp với điều kiện mặt đường.

4. Không vượt vì cảm tính

Sự sốt ruột hoặc bức xúc trước xe chạy chậm là nguyên nhân phổ biến dẫn đến quyết định vượt thiếu an toàn. Chậm vài phút không đáng để đánh đổi sự an toàn của bản thân và người khác. Nếu tình huống chưa thật sự rõ ràng, lựa chọn an toàn nhất vẫn là tiếp tục di chuyển ổn định phía sau.

5. Trở về làn đúng thời điểm

Chỉ chuyển về làn cũ khi đã vượt qua đầu xe phía trước một khoảng an toàn và có thể quan sát toàn bộ đầu xe đó trong gương chiếu hậu trong. Bật xi-nhan và trở lại làn một cách nhẹ nhàng, tránh cắt đầu quá sớm gây giật mình hoặc buộc xe phía sau phải phanh gấp.