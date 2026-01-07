Kỹ năng xử lý tình huống khi lái xe qua khu vực trường học giờ cao điểm 07/01/2026 14:59

(PLO)- Lái xe qua khu vực trường học giờ cao điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nắm vững kỹ năng xử lý tình huống giúp bảo đảm an toàn cho học sinh và người tham gia giao thông.

Podcast:

Podcast: Kỹ năng xử lý tình huống khi lái xe qua khu vực trường học giờ cao điểm

Giờ cao điểm tại các khu vực trường học luôn là “điểm nóng” về an toàn giao thông. Lượng học sinh, phụ huynh đưa đón tăng cao, phương tiện dừng đỗ lộn xộn cùng tâm lý vội vàng của người tham gia giao thông khiến nguy cơ va chạm gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc trang bị và thực hành đúng các kỹ năng xử lý tình huống là yếu tố then chốt giúp người lái xe bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn

Khi tiến gần khu vực trường học, người lái xe cần chủ động hạ tốc độ, kể cả trong trường hợp không có biển báo hạn chế cụ thể. Di chuyển chậm giúp tăng khả năng quan sát và phản ứng trước những tình huống bất ngờ như học sinh băng qua đường hay phương tiện tạt ngang. Đồng thời, việc giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước sẽ hạn chế nguy cơ phanh gấp và va chạm liên hoàn.

Quan sát toàn diện, chú ý các điểm khuất

Trẻ em thường có hành vi di chuyển khó đoán và ít chú ý đến phương tiện xung quanh. Vì vậy, tài xế cần quan sát kỹ hai bên đường, khu vực trước cổng trường, vỉa hè và các điểm khuất như xe đỗ, hàng quán. Việc thường xuyên quét mắt, kết hợp sử dụng gương chiếu hậu đúng cách sẽ giúp phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng tránh.

Hạn chế sử dụng còi, ưu tiên nhường đường

Việc bấm còi liên tục trong khu vực trường học không chỉ gây ồn ào mà còn dễ khiến trẻ em hoảng sợ, dẫn đến phản ứng thiếu kiểm soát. Thay vào đó, người lái nên kiên nhẫn, chủ động giảm tốc và nhường đường cho học sinh, phụ huynh, đặc biệt khi các em đang qua đường hoặc lên, xuống xe.

Tài xế nên hạn chế sử dụng còi tại khu vực trường học giờ cao điểm để giữ trật tự và an toàn giao thông

Tuân thủ nghiêm biển báo và hướng dẫn điều tiết

Tại nhiều cổng trường, các biển báo giảm tốc, cấm dừng đỗ hoặc lực lượng chức năng điều tiết giao thông thường được bố trí vào giờ cao điểm. Người lái cần tuyệt đối chấp hành các quy định và hướng dẫn này, không dừng đỗ tùy tiện, không vượt ẩu để tránh gây ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Dự đoán tình huống, giữ tâm lý bình tĩnh

Áp lực thời gian và mật độ giao thông đông đúc dễ khiến người lái mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, giữ tâm lý bình tĩnh và chủ động dự đoán các tình huống có thể xảy ra như xe quay đầu đột ngột, học sinh chạy băng qua đường sẽ giúp tài xế xử lý linh hoạt và an toàn hơn.

Chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp

Trong trường hợp không bắt buộc phải đi qua khu vực trường học vào giờ cao điểm, người lái nên cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn góp phần giảm áp lực giao thông và nguy cơ mất an toàn trước cổng trường.