Xe điện Trung Quốc: Lần đầu tiên doanh số xuất khẩu vượt thị trường nội địa 09/03/2026 18:24

(PLO)- Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc đang bán được nhiều xe điện ở nước ngoài hơn ở trong nước.

Thị trường nội địa Trung Quốc hạ nhiệt buộc các thương hiệu xe điện phải thay đổi chiến lược, tìm kiếm khách hàng mới để ổn định lâu dài.

Thị trường nội địa Trung Quốc hạ nhiệt buộc các thương hiệu xe điện phải thay đổi chiến lược. Ảnh: Carscoops.



Ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc ngày càng hướng ra thị trường quốc tế khi tốc độ tăng trưởng nội địa chậm lại. Vào tháng 2, BYD đã vượt qua một cột mốc mang tính biểu tượng.

Cụ thể, công ty xuất khẩu khoảng 100.600 xe, chiếm 53% tổng doanh số trong tháng. Đây là lần đầu tiên lượng xe xuất khẩu của hãng vượt qua doanh số bán hàng trong nước.

Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên. Cuộc chiến giá cả, biên lợi nhuận thu hẹp và tâm lý chi tiêu thận trọng tại Trung Quốc buộc các nhà sản xuất phải tìm hướng đi mới.

Hãng Great Wall Motor cũng ghi nhận tình huống tương tự. Trong số 72.600 xe bán ra vào tháng 2, có hơn 42.600 chiếc được giao tại nước ngoài.

Trước đây, thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc hấp thụ phần lớn sản lượng ngành. Tuy nhiên, cán cân đang thay đổi. Các nhà sản xuất từng chỉ tập trung vào thị trường nội địa hiện đang xây dựng tương lai ở nước ngoài.

Xuất khẩu hiện trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược kinh doanh. Dữ liệu từ South China Morning Post cho thấy các hãng xe Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 2,6 triệu xe vào năm ngoái. Con số này cao hơn gấp đôi so với năm trước đó.

Sự mở rộng này cho thấy khả năng kiểm soát chi phí tốt và chuỗi cung ứng pin hoàn thiện. Tại nhiều thị trường mới nổi, xe điện Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh rõ rệt về giá so với các đối thủ lâu đời.

Ngược lại, kinh doanh nội địa ngày càng khó khăn. Các ưu đãi từ chính phủ giảm dần, cạnh tranh gay gắt khiến người mua thận trọng hơn với các giao dịch lớn.

Khi giai đoạn đón nhận ban đầu lắng xuống, tốc độ tăng trưởng doanh số trong nước bắt đầu chậm lại. Các công ty cần tìm kiếm nguồn cầu mới ở những khu vực khác ngoài Trung Quốc.

Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông đã trở thành những mục tiêu quan trọng. Tại Thái Lan, các thương hiệu xe điện Trung Quốc trở thành đối thủ đáng gờm chỉ sau vài năm.

Các thị trường này thường có rào cản thương mại thấp và đang quan tâm đến xe điện giá rẻ, ít khí thải. Đây là điều kiện lý tưởng cho sự tăng trưởng bùng nổ.

Tuy nhiên, việc đẩy mạnh xuất khẩu vẫn tiềm ẩn rủi ro. Căng thẳng thương mại tại châu Âu và Bắc Mỹ dẫn đến việc tăng thuế quan cùng các quy định nghiêm ngặt.

Điều này làm giảm lợi nhuận và gây khó khăn cho việc lập kế hoạch dài hạn. Các nhà sản xuất đang phản ứng bằng cách đầu tư nhà máy và mạng lưới dịch vụ tại nước ngoài để đảm bảo vị thế lâu dài.