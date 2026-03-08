Vì sao chạy ô tô điện thời điểm này là tối ưu để tránh chi phí giá xăng đang tăng? 08/03/2026 10:50

(PLO)-Ô tô điện đang trở thành lựa chọn kinh tế nhất khi xét đến chi phí vận hành trên mỗi km.

Trước những biến động tại Trung Đông khiến giá dầu thô tăng, thị trường ô tô thế giới đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch mang tính lịch sử.

Theo Kelley Blue Book, nếu eo biển Hormuz vẫn chưa thông thuyền thì giá xăng dầu tiếp tục gia tăng. Điều này khiến cho người đi ô tô động cơ truyền thống đau đầu trong việc giải bài toán chi phí.

Do đó, ô tô điện (EV) lại đang trở thành vịnh tránh bão chi phí trong thời điểm này. Nguyên nhân, chi phí sạc điện tại nhà chỉ bằng 1/10 đến 1/5 so với chi phí đổ xăng cho cùng một quãng đường trong thời điểm khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Nếu các doanh nghiệp và hộ gia đình có khả năng lắp đặt điện mặt trời tại nhà có thể giảm chi phí sạc xuống mức gần như bằng 0, tạo ra một lá chắn hoàn hảo trước sự phi mã của giá nhiên liệu hóa thạch.

Tại thị trường Việt Nam, các dòng ô tô điện của VinFast đang trở nên tối ưu hóa chi phí. Chẳng hạn VF 5 đang được đánh giá cao nhờ chi phí bảo trì cực thấp với chu kỳ bảo dưỡng mỗi 15.000 km, gấp 3 lần xe xăng. Việc không cần thay dầu, bugi hay dây curoa giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể trong thời buổi lạm phát.

Theo giới phân tích, cuộc khủng hoảng năng lượng 2026 là chất xúc tác mạnh mẽ nhất đẩy nhanh quá trình điện hóa. Những quốc gia và cá nhân chuyển sang xe điện không chỉ đang bảo vệ môi trường, mà quan trọng hơn, họ đang bảo vệ túi tiền của mình trước một hệ thống năng lượng hóa thạch ngày càng mong manh.