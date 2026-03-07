Tài xế tông liên hoàn 5 ô tô và 3 xe máy ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn 07/03/2026 02:45

(PLO)- Tài xế điều khiển ô tô không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào tám phương tiện ở Hà Nội có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở.

Tối 6-3, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 18 giờ 49 phút đêm 6-3, ông NVS (sinh năm 1960, thường trú phường Yên Hòa, TP Hà Nội) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng).

Theo cơ quan công an, ông S không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào năm ô tô khác và ba xe máy. Hậu quả làm ba người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn.

Sau khi xảy ra sự việc, Phòng CSGT phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với ông S cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Vụ tai nạn đã khiến nhiều xe hư hỏng.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.