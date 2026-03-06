Xử phạt người bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật về nguyên Bí thư Tỉnh ủy 06/03/2026 18:19

(PLO)- Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng xã hội bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật về nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Chiều 6-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.T (SN 1965, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và ông N.X.C (SN 1963, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với ông T. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Làm việc với công an, ông T thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật về nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài. Còn ông C thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại cơ quan Công an, cả ông T và ông C cho rằng, do bản thân thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải trên mạng xã hội nên đã vi phạm pháp luật. Cả hai ông đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cán bộ công an làm việc với ông C. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt ông C và ông T mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ lựa chọn các nguồn tin chính thống, không đăng tải hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.