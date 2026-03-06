Lời khai ban đầu của 2 nghi phạm sát hại người đàn ông ở Nha Trang 06/03/2026 17:19

(PLO)- Hai nghi phạm khai nhận đã sát hại người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 6-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Tây Nha Trang bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ án mạng trên đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang rạng sáng 5-3.

Hai nghi phạm gồm Trần Thiều Hoài Bảo (ngụ phường Bắc Nha Trang), Nguyễn Uy Vũ (ngụ phường Nha Trang).

Trần Thiều Hoài Bảo và Nguyễn Uy Vũ được công an dẫn giải đến hiện trường vụ án. Ảnh: TP

Thông tin ban đầu, rạng sáng 5-3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm tử vong trên đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang nên báo lực lượng chức năng.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân bị sát hại với vết thương chí mạng ở vùng cổ gây mất máu cấp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Tây Nha Trang, các đơn vị chức năng triển khai biện pháp nghiệp vụ, truy xét nghi phạm gây án.

Đến khoảng 4 giờ ngày 6-3, lực lượng công an bắt giữ Trần Thiều Hoài Bảo và Nguyễn Uy Vũ.

Bước đầu hai nghi phạm khai khoảng 1 giờ 35 ngày 5-3, khi đang chạy xe máy dọc đường Lương Định Của thì thấy anh PVC đang đi bộ ngược chiều nên quay xe lại xin tiền.

Khi anh C từ chối, Bảo lấy một con dao thủ sẵn đâm người này tử vong, sau đó cả hai bỏ trốn.