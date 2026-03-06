Sở Y tế lên tiếng vụ xô xát vì giành chở thi thể tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 06/03/2026 21:00

(PLO)- Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết phía Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã có báo cáo vụ việc và cơ quan công an cũng đã làm việc với những người liên quan.

Về vụ xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 6-3, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết phía Bệnh viện đã có báo cáo và cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan.

Theo báo cáo của bệnh viện, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được đưa đến nhà xác của bệnh viện. Sau khi được các cơ quan chức năng xử lý, cơ sở dịch vụ mai táng Huy Tam Bình được sự đồng ý của người nhà nạn nhân vận chuyển thi thể về nhà để làm hậu sự.

Quá trình cơ sở Huy Tam Bình vận chuyển từ nhà xác ra khu vực để xe thì có một cơ sở mai táng khác đến nói có người thuê chở thi thể về và đôi bên đã xảy ra xô xát.

Người áo trắng được cho đã tham gia xô xát. Ảnh: Cắt từ clip

Đội bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã kịp thời can ngăn và báo công an địa phương.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ký hợp đồng với trại hòm Huy Tam Bình về việc vận chuyển thi hài, thuê nhà tang lễ bệnh viện. Phía trại hòm trả chi phí cố định thực hiện dịch vụ.

Trong hợp đồng, bệnh viện quy định phía trại hòm thực hiện dịch vụ vận chuyển người bệnh tử vong, thi hài lưu tại bệnh viện khi được sự đồng ý của người nhà. Nếu gia đình bệnh nhân có dịch vụ mai táng khác đến chở thi thể về thì phải đồng ý. Phía trại hòm tự thỏa thuận với người nhà để thực hiện dịch vụ an táng, hỏa táng, không làm ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện.

Hợp đồng vận chuyển thi hài, thuê nhà tang lễ bệnh viện giữa Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với trại hòm Huy Tam Bình. Ảnh: VH

Phía bệnh viện đã có quy định rõ ràng về quy trình xử lý người mất để tránh tình trạng giành giật phức tạp. Đồng thời, để tránh việc nâng giá vận chuyển thi hài, hợp đồng đã ghi rõ đơn giá theo số km.

Như PLO đã đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sự việc khiến khu vực nhà đại thể náo loạn, một số người có mặt đã kịp thời can ngăn.

Phía đại diện cơ sở dịch vụ mai táng Huy Tam Bình cho biết sự việc xảy ra vào trưa 2-3. Cơ sở thỏa thuận phí với người nhà bệnh nhân tử vong, khi chuẩn bị đưa thi thể về, người của cơ sở mai táng khác chạy ô tô đến cũng muốn chở thi thể nên đã xảy ra xô xát, giằng co.