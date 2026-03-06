Khởi tố chồng ngoại quốc của nữ giám đốc xẻ thịt tê tê bán cho khách 06/03/2026 16:10

(PLO)- Công an Khánh Hòa khởi tố ông Zhang Senlin, chồng của nữ giám đốc Công ty TNHH Saroman trong vụ xẻ thịt tê tê bán cho thực khách.

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Zhang Senlin (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngụ phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Zhang Senlin tại cơ quan công an. Ảnh: MH

Như PLO đã thông tin, ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Võ Thị Diễm Kiều (40 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang), Trần Minh Sơn (47 tuổi, ngụ xã Diên Khánh, Khánh Hòa), Hồ Minh Lập (34 tuổi, ngụ xã Bắc Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Cả ba bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Võ Thị Diễm Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: XH

Trước đó, tối 4-2, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc Công ty TNHH Saroman, địa chỉ 56 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang, do Võ Thị Diễm Kiều làm giám đốc.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại khu vực bếp của nhà hàng có một con nghi là tê tê đã chết.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định cá thể động vật tại nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc loài tê tê Java. Đây là loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hồ Minh Lập (ảnh trái) và Trần Minh Sơn. Ảnh: XH

Điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định dưới sự chỉ đạo của Zhang Senlin và vợ là Võ Thị Diễm Kiều, những người trên đã đặt mua cá thể tê tê còn sống. Sau đó yêu cầu quản lý nhà hàng là Hồ Minh Lập tiếp nhận, giao cho đầu bếp Trần Minh Sơn giết thịt, chế biến món ăn phục vụ khách tại nhà hàng Hòa Nhân Ân.