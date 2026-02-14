Khởi tố nhóm người của nhà hàng xẻ thịt tê tê phục vụ thực khách 14/02/2026 10:14

(PLO)- Chủ nhà hàng chỉ đạo mua cá thể tê tê còn sống về giao cho cấp dưới xẻ thịt, chế biến bán cho thực khách.

Ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Võ Thị Diễm Kiều (40 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang), Trần Minh Sơn (47 tuổi, ngụ xã Diên Khánh) và Hồ Minh Lập (34 tuổi, ngụ xã Bắc Ninh Hòa).

Các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Cả ba bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Võ Thị Diễm Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, tối 4-2, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc Công ty TNHH Saroman, địa chỉ 56 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang, do Võ Thị Diễm Kiều làm giám đốc.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại khu vực bếp của nhà hàng có một con nghi là tê tê đã chết.

Hồ Minh Lập (ảnh trái) và Trần Minh Sơn. Ảnh: XH

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định cá thể động vật tại nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc loài tê tê Java. Đây là loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo cảnh sát, quá trình điều tra xác định Võ Thị Diễm Kiều là chủ nhà hàng, đã chỉ đạo đặt mua tê tê còn sống. Sau đó, Kiều yêu cầu quản lý nhà hàng là Hồ Minh Lập tiếp nhận và giao cho đầu bếp Trần Minh Sơn giết thịt, chế biến món ăn phục vụ khách tại nhà hàng Hòa Nhân Ân.

Cá thể Tê Tê đã bị giết thịt chế biến món ăn tại nhà hàng Hòa Nhân Ân. Ảnh: XH

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, mở rộng.