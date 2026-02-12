Phù phép hàng ngàn chai dầu hít giá rẻ thành hàng ngoại nhập, 1 giám đốc bị khởi tố 12/02/2026 17:41

(PLO)- Nguyễn Thiên Trường chỉ đạo nhân viên mua các chai tinh dầu giá rẻ, sản xuất trong nước, sau đó dán nhãn mác Thái Lan lừa người tiêu dùng, bán giá cao.

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thiên Trường (57 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phương Thanh (36 tuổi, cùng ngụ phường Tây Nha Trang) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cả hai bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Thiên Trường. Ảnh: TP

Thông tin ban đầu, sáng 6-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra Công ty TNHH TM - DV Vindacap, trụ sở tại thôn Phước Điền, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do ông Nguyễn Thiên Trường làm giám đốc và bà Nguyễn Thị Phương Thanh là tổng quản lý.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện khoảng 2.000 chai tinh dầu loại hít có nhãn dán chữ nước ngoài mang ký hiệu N51, N53 có dấu hiệu bất minh về nguồn gốc xuất xứ nên đã tiến hành niêm phong, thu giữ.

Làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Thiên Trường khai nhận là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên là bà Nguyễn Thị Phương Thanh thực hiện hành vi làm giả xuất xứ đối với 2.000 chai tinh dầu hít nói trên.

Hàng ngàn chai dầu hít giá rẻ được phù phép thành hàng ngoại nhập. Ảnh: TP

Theo đó, ông Trường chỉ đạo mua các chai tinh dầu giá rẻ từ các công ty trong nước, sau đó đặt in và dán tem nhãn Thái Lan lên sản phẩm.

Bằng chiêu thức này, ông Trường cùng đồng bọn đã biến hàng nội địa giá rẻ thành hàng ngoại nhập giả mạo lừa dối người tiêu dùng để bán với giá cao.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, mở rộng.