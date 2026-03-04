Lật tẩy chiêu bịp của ông "trùm" sới gà trong rừng cao su ở TP.HCM 04/03/2026 17:15

(PLO)- Nguyễn Lê Hoài Ân, tức "Chú Ba Tân Định", đã đặt làm cân điện tử có điều khiển từ xa để "bùa phép" trọng lượng gà, thao túng các kèo đá xổ nhằm đảm bảo phần thắng luôn thuộc về mình.

Ngày 4-3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiếp tục đấu tranh, sàng lọc để xử lý Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi) cùng Nguyễn Lê Hoài Ân (tức Chú Ba Tân Định) và hơn 40 người khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Dùng "cân thần kỳ" thao túng trọng lượng gà

Theo điều tra, Tuấn và Nhịnh giữ vai trò trọng tài; Dương là "biện gà", trực tiếp kiểm tra, sắp xếp cặp gà cùng hạng cân, làm trung gian nhận cược và phụ giúp trọng tài; Nguyễn Hữu Khang lo sân bãi, công cụ đá gà và nước cho con bạc.

Bề ngoài, Nhịnh, Tuấn và Dương cầm đầu tổ chức, nhưng thực chất tất cả nằm dưới sự điều khiển của Ân – một chủ gà có máu mặt ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ.

Nguyễn Lê Hoài Ân – tức Chú Ba Tân Định tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Các chủ gà trên địa bàn đều có quan hệ thân quen với nhóm Ân. Mọi kèo đá độ đều do nhóm này sắp xếp, kiểm soát tỉ lệ thắng thua.

Để lập sới gà bịp, dưới sự điều hành của Ân, các đàn em liên hệ với nhóm chuyên hành nghề bạc bịp đặt làm chiếc cân điện tử có điều khiển từ xa. "Nhóm này sắp xếp các kèo đá độ giữa các con gà với hạng cân tương đương, nhưng thực tế khối lượng đã bị ‘bùa phép’ bằng chiếc cân" – một cán bộ điều tra cho hay.

Nhóm Nhịn, Tuấn, Dương và Khanh (từ trái qua) được xác định có vai trò tổ chức trường gà. Ảnh: CA

Chiếc cân này có thể nhảy số theo ý muốn của nhóm cầm đầu. Khi có chủ gà muốn đá xổ, cả nhóm khéo léo sắp xếp với chủ gà quen. Con gà mang ra tỉ thí phải có trọng lượng lớn hơn, ưu thế hơn để sau đó dùng cân hạ khối lượng xuống.

Hôm 28-2, Nguyễn Thanh Quang cùng Thân Chí Thành, Đỗ Danh Tuấn mang con gà úa nặng 2,8kg đến cáp kèo. Nhịnh liên hệ với "anh hai" Hoài Ân. Trong khi đó, Hồ Tấn Lộc (người nuôi gà cho Ân) cho biết đang có con gà bướm nặng hơn, rất sung mãnh. Thực tế, gà bướm nặng hơn 3kg, nếu so với gà úa 2,8kg thì không cân kèo, không đảm bảo tỉ lệ cược công bằng.

Dưới sự điều hành của Ân - Chú Ba Tân Định nhóm tổ chức đã dùng cân điện tử có remote điều khiển hiển thị nhằm bùa trọng lượng gà. Ảnh: CA

Sau khi thống nhất, Nhịnh hẹn tất cả ra bãi đất trống trong vườn cao su phía sau căn nhà không số tại khu phố 2, phường Hòa Lợi để "cáp kèo". Tại đây, nhóm Ân lợi dụng đối phương đang vô mồi gà để dùng remote điều khiển từ xa, biến trọng lượng hơn 3kg của gà bướm thành 2,7kg (nhẹ hơn gà úa 1 lạng) để đứng ở "kèo dưới".

Do đó, kèo chấp gà úa thua đủ nhưng chỉ ăn 8, tương đương số tiền 120 triệu đồng. Trọng tài lấy xâu 5% trên tổng tiền thắng. Với cách sắp xếp này, nếu gà bướm thua thì tỉ lệ chung tiền của nhóm tay trong cũng thấp hơn.

Tại sới, Ân cược 100 triệu đồng vào gà bướm. Các tay trong cũng cược từ 5 đến 10 triệu đồng. Phía gà úa, chủ gà Quang cược 70 triệu đồng, những người còn lại cược và nhận cược hộ tổng cộng 150 triệu đồng. Các "biện" còn nhận kèo "hàng sáo" (cược ngoài) hơn 5 triệu đồng. Do các con bạc rỉ tai nhau, đám đông đổ về bãi đất trống trong rừng cao su ngày một đông.

Lật tẩy màn bạc bịp

Sau khi chốt kèo với tổng số tiền ăn thua hơn 270 triệu đồng, hai chủ gà thả gà. Chỉ vài phút sau, gà úa trúng cựa thép của gà bướm và gục tại chỗ.

Khi các bên đang chung tiền, hàng trăm trinh sát Phòng PC02, Cảnh sát Cơ động và các đơn vị liên quan ập đến vây ráp. Nhiều tiếng súng chỉ thiên vang lên khiến các con bạc hoảng loạn. Một số đối tượng tá hỏa bỏ lại tài sản tháo chạy nhưng đều bị khống chế.

Cảnh sát cũng dùng trang thiết bị công nghệ hiện đại để triệt phá trường gà "khủng" này. Ảnh: CA

Quá trình khám xét, trinh sát phát hiện trong người nhóm Tuấn, Nhịnh, Dương có các remote điều khiển cân điện tử. Trước chứng cứ sắc bén, nhóm này thừa nhận hành vi lừa gạt để đảm bảo lợi nhuận, trong đó Ân là người đứng sau điều phối toàn bộ.

Ngoài mánh khóe này, Ân còn có nhiều chiêu trò khác do từng góp vốn bầu gà ở Campuchia. Dù trẻ tuổi, Ân đã có "số má" tại khu vực TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ.

Các xe máy của các con bạc sử dụng để di chuyển đến trường gà. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cảnh báo, các đối tượng tổ chức cờ bạc hiện nay dùng chiêu trò rất tinh vi. Người chơi không thể trông chờ vào may rủi vì kết quả đã bị chi phối bởi các thiết bị công nghệ, dẫn đến nguy cơ tán gia bại sản và đối mặt với án tù.