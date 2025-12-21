Đường dây 'trai đẹp thành đạt' hoạt động ở Campuchia lừa hàng ngàn phụ nữ 21/12/2025 08:00

(PLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo không gian mạng quy mô lớn.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng, website giả mạo.

Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng bắt giữ 22 đối tượng hoạt động tại Campuchia.

Các đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án

Các đối tượng từ 18 đến 41 tuổi, trú tại nhiều tỉnh thành như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội... Trong đó, Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, sinh năm 1995, trú tại Hải Phòng, là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu) trực tiếp điều hành đường dây. Tang vật thu giữ gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng được tuyển vào công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử (Kandal, Campuchia) với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”. Tại đây, họ được cung cấp tài liệu, kịch bản lừa đảo và chia thành các tổ nhóm hoạt động.

Đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh: Hoa) tại cơ quan Công an

Các nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên TikTok, Facebook, Zalo để kết bạn, xây dựng hình ảnh người thành đạt nhưng cô đơn để tiếp cận bị hại, đa số là phụ nữ trung niên. Sau khi tạo lòng tin bằng những lời hứa hẹn tương lai, các đối tượng dẫn dụ bị hại đầu tư vào website giả mạo do chúng điều hành.

Để tạo lòng tin, chúng cho bị hại thao tác hộ trên tài khoản của mình và hiển thị các biên lai rút tiền giả. Khi bị hại nạp tiền thật với cam kết lợi nhuận 5-30%/ngày, chúng cho “rút thử” khoản nhỏ ban đầu. Khi số tiền nạp lớn dần, các đối tượng thúc giục bị hại vay mượn, cầm cố tài sản để đầu tư thêm rồi khóa tài khoản, cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới với phương thức tinh vi. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho gần 3.000 bị hại với tổng giao dịch hơn 7.500 tỉ đồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, mua bán người.

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận các đối tượng tại cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang

Ngày 15-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo những ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên cần khẩn trương liên hệ với đơn vị để trình báo, phục vụ công tác điều tra mở rộng.