Phá đường dây ma túy từ chiếc vali bí ẩn sau nhà nguyên bí thư xã 24/12/2025 14:58

(PLO)- Từ chiếc vali bí ẩn có chứa hơn 2,7kg ma túy, Công an đã lần ra cả đường dây ma túy liên tỉnh.

Ngày 24-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã khởi tố hai chị em ruột Phan Thị Kiều (23 tuổi), Phan Bá Tây (21 tuổi) đều ngụ phường La Gi về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố Nguyễn Thị Cẩm (51 tuổi) ngụ xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng về hành vi che giấu tội phạm liên quan vụ phát hiện vali bí ẩn chứa hơn 2,7 kg ma túy.

Chiếc vali màu đen bí ẩn được đưa vào để kiểm tra.

Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 13-10, một sự việc hy hữu xảy ra tại xã Sơn Mỹ khi ông Trần Thảo, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, phát hiện một chiếc vali bí ẩn màu đen vô chủ nằm ngay khu vực bếp nhà mình.

Lập tức ông Thảo giữ nguyên hiện trường báo cho cơ quan chức năng.

Công an xã Sơn Mỹ phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong vali có nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng, bột màu cam, viên nén cùng nhiều cân tiểu ly.

Kết luận giám định xác định các chất trên là ma túy loại Ketamine và Methamphetamine với tổng khối lượng 2,7298 kg.

Từ chiếc vali bí ẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, lật tẩy một đường dây mua bán ma túy quy mô lớn.

Hơn 2,7 kg ma túy các loại trong chiếc vali định phi tang.

Bước đầu Phan Thị Kiều được xác định chính là mắt xích quan trọng khi trực tiếp mua gần 3kg ma túy từ các đối tượng Nguyễn Tài Hưng (TP.HCM) và Nguyễn Thị Hoa Hạnh (Hải Phòng).

Trong kế hoạch của mình, Kiều định dùng số hàng này để nhuộm trắng thị trường TP.HCM. Tuy nhiên, trước khi kịp thực hiện mưu đồ, Kiều đã bị Công an TP.HCM tóm gọn. Sau đó Nguyễn Tài Hưng và Nguyễn Thị Hoa Hạnh cũng bị bắt giữ.

Kịch tính nổ ra khi Phan Bá Tây (em ruột của Kiều) biết chị ruột đã bị bắt, Tây mang vali đến nhà bà Nguyễn Thị Cẩm (51 tuổi) là mẹ vợ để nhờ cất giấu. Khi nghe tin đồng bọn tại TP.HCM lần lượt sa lưới, bà Cẩm bắt đầu hoảng loạn.

Để thoát thân, bà ta đã lén lút mang chiếc vali chứa 2,7kg ma túy vứt sang sân sau nhà ông Trần Thảo nhằm đánh lạc hướng điều tra và phi tang bằng chứng.

Tuy nhiên, hành vi lén lút này không những không cứu được mình và đồng bọn mà còn giúp cơ quan công an có đủ bằng chứng để khởi tố bổ sung cả đường dây ma túy liên tỉnh. Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra.