Vùng Cảnh sát biển 4 cứu bốn thuyền viên trên tàu cá bị cháy 13/03/2026 17:14

(PLO)- Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, cứu thành công cả bốn thuyền viên trên tàu KG-94220-TS bị nạn trên vùng biển Tây Nam.

Chiều 13-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu nạn một tàu cá bị cháy khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, tàu CSB 4040 nhận được thông tin đề nghị cứu nạn khẩn cấp tàu cá KG-94220-TS đang bị cháy hầm máy và đám cháy có dấu hiệu lan rộng.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 kịp thời tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, cứu thành công cả bốn thuyền viên trên tàu KG-94220-TS bị nạn trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: THANH NGHỊ

Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo tàu CSB 4040 nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Các cán bộ, chiến sĩ trên tàu CSB 4040 đã đã phối hợp với nhiều tàu cá của ngư dân, cứu thành công cả bốn thuyền viên trên tàu KG-94220-TS.

Qua xác minh ban đầu, tàu cá gặp nạn do ông LQT (45 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, An Giang) làm thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng đã tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế, động viên tinh thần và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các ngư dân gặp nạn. Hiện, sức khỏe và tinh thần của cả bốn thuyền viên đều đã ổn định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang tiếp tục xác minh vụ việc và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho ngư dân sau tai nạn.