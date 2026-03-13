‘Na Đắc Kỷ’ bị công an TP.HCM bắt giữ sau gần năm năm trốn truy nã 13/03/2026 15:52

(PLO)- Sau gần năm năm lẩn trốn quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích, Phạm Thùy Trang Đài, tức ‘Na Đắc Kỷ’, đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ.

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ Phạm Thùy Trang Đài (33 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đài là người bị truy nã trong vụ hỗn chiến xảy ra trước quán karaoke tại quận Bình Tân cách đây gần năm năm.

Công an đã bắt được Trang Đài. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 29-4-2021, Đài cùng VTL (24 tuổi, quê Cà Mau) và một số người bạn đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân. Trong lúc ngồi ăn, L kể lại việc bị Võ Yến Linh (24 tuổi, quê Cà Mau) gây khó dễ khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory.

Bức xúc thay cho bạn, Đài cùng nhóm của L đến quán karaoke này để tìm Linh giải quyết mâu thuẫn. Khi đến trước quán karaoke Victory trên đường Hồ Văn Long, nhóm của Đài thấy Linh đang đứng trước sảnh cùng Nguyễn Lê Huy và một số người khác.

Lập tức, L và Đài lao vào đánh Linh dẫn đến xô xát giữa hai nhóm. Hai bên sử dụng gậy bóng chày và nhiều hung khí tấn công nhau khiến nhiều người bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn và hô hoán báo công an.

Các nạn nhân được đưa đến Phòng khám Đa khoa An Bình cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Quân y 175 điều trị. Trong đó, anh Nguyễn Lê Huy được xác định có tỉ lệ thương tích 14%.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Phạm Thùy Trang Đài về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Đài đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Sau gần năm năm kiên trì lần theo dấu vết, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt được Đài và đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.