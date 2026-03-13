Phát hiện tàu gỗ trôi dạt vào biển Quảng Trị 13/03/2026 15:43

(PLO)- Tàu gỗ được xác định hư hỏng, không có ngư cụ bên trong trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị.

Ngày 13-3, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị đang tìm chủ sở hữu một con tàu gỗ vừa trôi dạt vào bờ biển xã Vĩnh Hoàng.

Theo đó, lúc 9 giờ cùng ngày, tại khu vực bãi biển thôn Thử Luật, xã Vĩnh Hoàng, Đồn Biên phòng Cửa Tùng nhận tin báo của người dân phát hiện một con tàu gỗ trôi dạt vào bờ, trên tàu không có người.

Tàu gỗ trôi dạt vào bờ biển.

Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã phối hợp lực lượng công an, quân sự xã Vĩnh Hoàng kiểm tra, xác minh tại hiện trường.

Qua kiểm tra ban đầu xác định tàu gỗ sơn màu đỏ, phía trên đỉnh tàu có treo cờ Việt Nam; kích thước ước tính dài khoảng 15 m, rộng khoảng 4 m, cao khoảng 5 m; không có số hiệu tàu. Tàu bị hư hỏng nặng tại phần mũi, sàn tàu.

Trên tàu không có người và tài sản.

Trong khoang buồng lái không có thiết bị lái, không có máy móc, ngư cụ.

Đồn Biên phòng Cửa Tùng phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý; đồng thời thông báo đến các đồn biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Trị để phối hợp tìm chủ sở hữu.