Giá dầu lại tăng vượt 100 USD/thùng, chứng khoán đỏ sàn 13/03/2026 07:12

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12-3, giá dầu Brent tăng mạnh 9,2%, đóng cửa ở mức 100,46 USD/thùng. Tương tự, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 9,7%, lên mức 95,73 USD/thùng, hãng AFP đưa tin.

Phản ứng trước tình hình biến động, các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đều đóng cửa trong sắc đỏ: chỉ số Dow Jones giảm 1,6%, Nasdaq mất 1,8% và S&P 500 sụt 1,5%.

Các thị trường chứng khoán hàng đầu châu Âu cũng đóng cửa ở mức thấp hơn, tương tự như diễn biến của phần lớn các thị trường châu Á.

Một trạm xăng ở TP San Francisco, bang California (Mỹ). Ảnh: David Paul Morris/ Bloomberg

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục tăng giá so với các tiền tệ lớn khác.

Bà Victoria Scholar, Trưởng bộ phận đầu tư tại Interactive Investor, lý giải: "Đồng USD đã mạnh lên, được thúc đẩy nhờ vào nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, nỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn”.

Trong khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran vẫn tiếp diễn, đòn đáp trả từ phía Tehran đã khiến hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz gần như rơi vào tình trạng tê liệt.

Ông Angelo Kourkafas, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính Edward Jones (Mỹ), nhận định: "Thị trường chắc chắn đang biến động theo giá dầu và những lo ngại dai dẳng về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng”.

"So với những ngày qua, giới đầu tư hiện ít tin tưởng vào khả năng sẽ có một lối thoát nhanh chóng hay một giải pháp sớm cho cuộc xung đột này" - ông Kourkafas nói thêm.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận quân đội nước này hiện "chưa sẵn sàng" để hộ tống các tàu chở dầu đi qua khu vực huyết mạch là eo biển Hormuz.

Tính đến nay, giá dầu Brent đã tăng khoảng 38% kể từ thời điểm xung đột bùng phát vào ngày 28-2, khi Mỹ và Israel phát động không kích nhằm vào Iran. Nếu tính từ đầu năm, giá mặt hàng chiến lược này đã tăng gần 2/3.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo cuộc chiến tại Trung Đông "đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu". Đánh giá này được đưa ra chỉ một ngày sau khi các quốc gia thành viên nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược - đợt mở kho quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Kourkafas cho rằng đợt xả kho này chỉ tạo ra "vùng đệm tạm thời" và có lẽ không đủ để bù đắp lượng dầu thiếu hụt do dòng chảy qua eo biển bị tắc nghẽn.

Sự leo thang của giá năng lượng có nguy cơ đẩy vật giá tăng cao trên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Giới phân tích cảnh báo về những tác động sâu rộng, từ lạm phát gia tăng đến đà tăng trưởng chậm lại nếu giao tranh vẫn tiếp diễn.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại tập đoàn giao dịch XTB, nhận định: "Giá dầu duy trì ở mức cao càng lâu, cú sốc lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ càng tàn khốc và dai dẳng”.