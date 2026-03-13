Ông Trump nói không quan tâm giải Nobel Hòa bình nữa 13/03/2026 05:32

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không quan tâm liệu chiến dịch tấn công vào Iran có ảnh hưởng đến cơ hội ông nhận giải Nobel Hòa bình trong tương lai hay không.

Trao đổi với tờ Washington Examiner, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không còn quá quan tâm giải Nobel Hòa bình nữa, đồng thời gạt bỏ những câu hỏi về việc liệu chiến dịch quân sự chống lại Iran có ảnh hưởng đến cơ hội nhận giải thưởng của ông hay không.

"Tôi không biết. Tôi không quan tâm đến điều đó” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi được hỏi liệu giải Nobel Hòa bình có được thảo luận trong bất kỳ cuộc trò chuyện gần đây nào của ông với các nhà lãnh đạo nước ngoài hay không, ông Trump nói: "Không, tôi không nói về giải Nobel”.

Ông Trump cũng cho hay ông "không biết" liệu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran có "giúp ông ấy đạt được mục tiêu" với các thành viên Ủy ban Nobel hay không.

Chiến dịch Epic Fury bắt đầu vào ngày 28-2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, dẫn đến cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ông Trump nói rằng cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc và cho rằng lực lượng Mỹ và Israel đã vô hiệu hóa hiệu quả năng lực quân sự của Iran.

Những phát ngôn này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý về quan điểm của tổng thống Mỹ khi trước đó ông khẳng định ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình năm 2025 vì đã giải quyết các xung đột trên toàn thế giới.

Trước đây, ông Trump cũng từng bày tỏ sự quan tâm việc giành giải Nobel Hòa bình, bao gồm việc chia sẻ các bài báo ủng hộ việc trao giải cho ông trên mạng xã hội Truth Social và nhắc đến điều đó trong các bài đăng nêu bật những thành tựu của ông trong nhiệm kỳ.