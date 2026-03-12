Giá dầu tiếp tục tăng dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông báo xả kho dự trữ 12/03/2026 07:10

Cổ phiếu toàn cầu giảm trong khi giá dầu tiếp tục tăng trong ngày 11-3 do lo ngại cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran kéo dài, theo hãng tin Reuters.

Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall kết thúc phiên từ đi ngang đến giảm. Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 0,6%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite gần như không thay đổi.

Giá dầu chốt phiên tăng gần 5% trong ngày 11-3 do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Dầu Brent tăng 4,18 USD, tương đương 4,8%, chốt ở mức 91,98 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ West Texas Intermediate (WTI) tăng 3,80 USD, tương đương 4,6%, lên 87,25 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng đề xuất giải phóng lượng dầu dự trữ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) là chưa đủ để xoa dịu những lo ngại do căng thẳng ở Trung Đông.

Trụ sở của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tại thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: IEA

Trước đó cùng ngày, IEA đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, động thái lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này, nhằm kiềm chế giá dầu thô đang tăng vọt do cú sốc nguồn cung từ cuộc chiến ở Trung Đông.

IEA cho biết quyết định này được 32 quốc gia thành viên nhất trí ủng hộ, đánh dấu lần thứ sáu tổ chức này thực hiện động thái như vậy kể từ khi thành lập vào thập niên 1970.

“Những thách thức mà thị trường dầu mỏ đang đối mặt có quy mô chưa từng có, vì vậy tôi rất vui khi các quốc gia thành viên IEA đã phản ứng bằng một hành động khẩn cấp tập thể với quy mô chưa từng có” - Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol, cho biết.

IEA cho biết lượng dầu dự trữ khẩn cấp sẽ được đưa ra thị trường trong khung thời gian phù hợp với điều kiện quốc gia của từng nước thành viên, đồng thời bổ sung rằng một số quốc gia cũng sẽ triển khai thêm các biện pháp khẩn cấp khác.

Các nhà phân tích cho rằng tốc độ giải phóng dầu dự trữ mỗi ngày của IEA rất quan trọng, thậm chí quan trọng hơn cả tổng quy mô xả kho.

Nếu 100 triệu thùng dầu được giải phóng trong tháng tới, tốc độ mỗi ngày sẽ vào khoảng 3,3 triệu thùng - chỉ là một phần nhỏ so với mức gián đoạn hiện nay khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng vọt.

Ông Wright cho biết động thái này là một phần của kế hoạch giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu mà IEA thống nhất trước đó cùng ngày.

Ông Wright nói việc giải phóng dầu sẽ bắt đầu từ tuần tới và dự kiến mất khoảng 120 ngày để hoàn tất việc đưa lượng dầu này ra thị trường.

Trong diễn biến liên quan, các nhà lãnh đạo G7 ngày 11-3 đã nhất trí xem xét phương án hộ tống tàu thuyền di chuyển trong Vịnh Ba Tư.

“Về vấn đề này, một nhóm làm việc đã được thành lập để nghiên cứu khả năng hộ tống tàu thuyền khi các điều kiện an ninh phù hợp được đảm bảo, và điều này cũng sẽ đi kèm với việc tiếp cận các công ty vận tải biển, công ty vận tải đường thủy và các công ty bảo hiểm” - theo tuyên bố của chủ tịch G7.