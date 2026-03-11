Bộ GD&ĐT có tân nữ Thứ trưởng 11/03/2026 22:20

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 11-3.

Thủ tướng đã ban hành Quyết định 425 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh năm 1978, quê ở Vĩnh Long; trình độ Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Bà là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: QH

Quá trình công tác của bà Thanh gắn bó với ngành giáo dục. Bà từng đảm nhiệm các vị trí công tác như Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long, Trưởng phòng GD&ĐT TP Vĩnh Long, phó giám đốc rồi giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Thanh là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Như vậy, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng thường trực là ông Phạm Ngọc Thưởng và các Thứ trưởng gồm các ông, bà Nguyễn Văn Phúc, Lê Quân và Nguyễn Thị Quyên Thanh.