GS.TS Lê Quân làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 03/09/2025 14:16

Tại Quyết định 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm GS.TS Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 3-9-2025.

Tân Thứ trưởng Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi, có trình độ lý luận cao cấp chính trị, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

Ông Lê Quân từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Năm 2021, ông Quân được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TS Lê Quân cũng được biết đến là người sáng lập Câu lạc bộ và Diễn đàn quản trị nhân sự, sáng lập chuỗi sự kiện Café doanh nhân, Ngày nhân sự Việt Nam và hoạt động đổi mới quản trị đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.