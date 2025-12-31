Chi thưởng theo Nghị định 73 cho giáo viên TP.HCM: Phổ biến 9-11 triệu đồng 31/12/2025 13:55

(PLO)- Nhiều trường học tại TP.HCM đã chi tiền thưởng theo Nghị định 73/2024. Mức thưởng cao nhất ghi nhận được gần 13 triệu đồng, phổ biến từ 9-10 triệu đồng.

Nghị định 73 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực từ tháng 7-2024.

Về chế độ tiền thưởng, Nghị định quy định rõ chế độ thưởng đột xuất và thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Tại các trường học, quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương, không bao gồm phụ cấp.

Cô trò Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Tiền thưởng từ Nghị định 73 đã vào tài khoản”

Cô CH, giáo viên một trường THCS tại phường Gò Vấp bộc bạch: “Trường tôi vừa chi tiền thưởng, kịp đón Tết Dương lịch. Theo đó, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận 10,7 triệu đồng, hoàn thành tốt được 9,7 triệu đồng. Số tiền này gấp đôi so với năm ngoái”.

Cô LT, giáo viên một trường tiểu học tại phường Vườn Lài cũng vừa nhận 10 triệu đồng tiền thưởng từ tuần trước.

Cô T chia sẻ bản thân rất phấn khởi vì số tiền nhiều hơn mong đợi. Hiện cô đang theo học thạc sĩ năm đầu tại Trường Đại học Sài Gòn nên dùng khoản này đóng học phí. Các đồng nghiệp khác dùng tiền để chi sinh hoạt phí, mua vé tàu xe về quê đón Tết Bính Ngọ.

Thầy Đặng Thanh Huân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu cho biết đã nghe thông tin trường chi tiền vào dịp Tết Dương lịch.

“Năm ngoái, tôi nhận được 6 triệu do chỉ tính 6 tháng cuối năm. Năm nay, chính sách được áp dụng tròn 12 tháng nên số tiền sẽ tăng gấp đôi”, thầy Huân nói. Thầy dự định dùng khoản tiền này lo chi phí học tập và sữa cho các con.

Chi thưởng dựa trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ

Trường Tiểu học Hiệp Tân đã chi thưởng theo Nghị định 73 từ đầu tuần trước. Trong ảnh, cô trò trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Theo ghi nhận, các trường thường căn cứ vào xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học để chi trả. Mức chi cụ thể ở từng bậc do tập thể đơn vị thống nhất.

Ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh, xã Cần Giờ cho biết việc chi thưởng đã được triển khai. Năm nay mức thưởng cao hơn do thời gian tính thưởng kéo dài đủ cả năm thay vì 6 tháng như trước. Trường không thưởng đột xuất mà tập trung chi thưởng thường xuyên.

Nhà trường xây dựng quy chế chi thưởng thống nhất với bốn nhóm xếp loại gồm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, khoảng 10 viên chức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận mức thưởng hơn 12 triệu đồng. Nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận gần 12 triệu đồng. Chênh lệch giữa các mức chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng.

Lãnh đạo nhà trường cho biết đa số cán bộ, giáo viên đều nỗ lực hoàn thành tốt công việc nên không có trường hợp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh cho hay trường đã thực hiện chi từ tuần trước.

Năm ngoái, mức thưởng cho viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoảng 5 triệu đồng. Năm nay, con số này tăng gấp đôi, đạt gần 11 triệu đồng.

Bà Nguyệt cho biết trường đã điều chỉnh hệ số chi thưởng để thu hẹp khoảng cách giữa các mức đánh giá nhằm bảo đảm công bằng. Cụ thể, hệ số chi đối với viên chức hoàn thành xuất sắc là 1; hoàn thành tốt là 0,9 và hoàn thành nhiệm vụ là 0,5. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được chi thưởng.

Bà Nguyệt lý giải: “Tỉ lệ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bị khống chế ở mức 20% tổng biên chế. Nếu chênh lệch mức thưởng quá lớn sẽ gây thiệt thòi cho đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ, vốn là lực lượng nòng cốt”.

Đơn vị này cũng không thực hiện khen thưởng đột xuất trong đợt này. Phần kinh phí khen thưởng đột xuất nếu không sử dụng sẽ chuyển sang chi thưởng định kỳ để nâng mức thưởng chung.

Trong khi đó, một hiệu trưởng tại phường Gò Vấp cho hay chưa chi tiền do đang vướng mắc trong việc thống nhất kinh phí cho một trường hợp giáo viên mới điều chuyển về từ tháng 8.

Vị này cho biết thêm các nhiệm vụ phát sinh trong năm đều là trách nhiệm chung nên không tách riêng để chi thưởng đột xuất.

Theo tính toán, mức thưởng bình quân của giáo viên dao động khoảng 9-11 triệu đồng mỗi người. Nếu còn dư kinh phí sau khi chi theo hệ số, trường sẽ hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định.