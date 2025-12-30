Cơ hội nhận vé xe miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán 2026 30/12/2025 10:21

(PLO)- Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi tổ chức. Hoạt động này nhằm chăm lo, đồng hành và hỗ trợ các đối tượng khó khăn về quê đón Tết.

Năm 2025, chương trình "Mang Tết về nhà" đã đưa hơn 5.000 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ảnh: HẢI NHI

Đối tượng tham gia chương trình là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại TP.HCM, tỉnh Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Đối tượng ưu tiên xét chọn gồm:

Người có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do chính quyền địa phương cấp (bản photo hoặc bản chụp).

Người có giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón Tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, công đoàn hoặc chính quyền địa phương xác nhận.

Các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có phương án xét duyệt riêng) hoặc gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Thời gian khởi hành từ ngày 5-2 đến 11-2-2026 (nhằm ngày 18 đến 24 tháng Chạp). Các chuyến xe xuất phát tại TP.HCM và Đồng Nai. Điểm đến gồm các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Phương thức đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnnien.vn hoặc đăng ký trực tiếp tại các địa điểm:

Địa điểm 1: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP (Văn phòng Tân Thới Hiệp). Địa chỉ: Số 51, đường HT25, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM.

Địa điểm 2: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP (Văn phòng Tân Thuận). Địa chỉ: Lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Địa điểm 3: Nhà Văn hoá Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 160, đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Địa điểm 4: Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương. Địa chỉ: Số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP.HCM.

Địa điểm 5: Tỉnh đoàn Đồng Nai. Địa chỉ: Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn biên, tỉnh Đồng Nai.

Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể liên hệ Đoàn thanh niên các xã, phường tại TP.HCM và Đồng Nai để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 2-1-2026 đến 12-1-2026. Kết quả đợt 1 dự kiến công bố ngày 8-1-2026, đợt 2 vào ngày 15-1-2026.

Đây là năm thứ 6 chương trình “Mang Tết về nhà” được tổ chức. Trong 5 năm qua, chương trình đã trao tặng tổng cộng 20.356 vé về quê, gồm 3.288 vé máy bay khứ hồi, 16.743 vé ô tô khứ hồi và 325 vé tàu khứ hồi. Chương trình giúp người lao động khó khăn đón năm mới đoàn viên sau thời gian mưu sinh vất vả.