Học sinh hoá thân các nữ nhân vật lịch sử, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt

Ngày 2-3, trong không khí rộn ràng của tháng 3 – tháng tôn vinh phái đẹp, Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức buổi báo cáo dự án “Em đi trẩy hội non sông” năm học 2025-2026.
Dự án kéo dài một tháng với sự tham gia của học sinh cả 3 khối lớp, nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa và người phụ nữ Việt Nam thông qua các hình thức trải nghiệm sáng tạo.
Điểm nhấn gây bất ngờ nhất của buổi báo cáo là màn hóa thân thành các nữ nhân vật nổi tiếng. Trên sân khấu, học sinh khối 11 đã tái hiện sinh động khí phách của những người phụ nữ Việt từ Nam Phương Hoàng Hậu cho đến nàng Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ khát khao ánh sáng tự do hay chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn kiên cường chống ách sưu thuế, đến hình ảnh bất khuất của chị Võ Thị Sáu khi ra pháp trường hay "Bông hồng thép" của nền ngoại giao Việt Nam – bà Nguyễn Thị Bình.
Không chỉ dừng lại ở lịch sử, các em còn kết nối với hiện đại qua hình ảnh hoa hậu H'Hen Niê trong trang phục dân tộc cuốn hút, minh chứng cho vẻ đẹp bền bỉ và tầm ảnh hưởng của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
Khu vực triển lãm những lá thư tri ân là nơi đọng lại nhiều cảm xúc nhất. Tại đây, những tâm tư vốn ít khi được thổ lộ đã được viết thành dòng.
Bức thư của học sinh Tạ Bảo Châu gửi đến cô giáo Trịnh Thị Xuân Dung gây xúc động mạnh: "Em vẫn nhớ như in tiết Văn cuối học kỳ I năm đó, khi cô trải lòng về biến cố sức khỏe của mình. Khoảnh khắc nghe cô kể về thiên thần nhỏ đã lỡ hẹn với trần thế, về những phút giây sinh tử và cả lời cảnh báo của bác sĩ khiến trái tim em thắt lại.
Em biết, cô hoàn toàn có thể chọn nghỉ ngơi để bảo vệ bản thân, để có thể làm mẹ nhưng vì thương lũ học trò sắp bước vào kỳ thi quan trọng, vì không nỡ để chúng em bơ vơ giữa chừng, cô đã chọn ở lại và đồng hành cùng chúng em đến tận cuối chặng đường một cách trọn vẹn".
Hay như bức thư của học sinh Vũ Nguyễn Việt Long gửi đến một người phụ nữ vô danh. Bức thư mở đầu bằng dòng chữ: "Cô bán hàng trước cổng trường thương mến! Ngày nào đi học, cháu cũng nhìn thấy cô đứng đó - bên chiếc xe nước nhỏ, rổ bánh hay nồi xôi nghi ngút. Khi tụi cháu còn ngái ngủ, cô đã xuất hiện.
Đến lúc tan học, giữa cái nắng chói chang hay những buổi chiều mưa bất chợt, cô vẫn lặng lẽ đứng chờ. Cháu viết lá thư này chỉ để nói với cô một điều giản dị từ đáy lòng, từ đây mỗi khi đi ngang qua cháu sẽ đi chậm lại không chỉ để mua hàng mà để gửi đến cô một lời cảm ơn".
Tại khu vực "Trẩy hội", các trò chơi do học sinh khối 10 tổ chức khá hấp dẫn. Trò chơi ghép đôi tác phẩm - tác giả đã giúp học sinh ôn lại kiến thức văn học một cách vui nhộn và tự nhiên.
Đặc biệt, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, không chỉ học sinh nữ mà các nam sinh cũng rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, tạo nên một không gian đậm chất di sản dân tộc.
Buổi báo cáo còn ghi dấu ấn bởi khối lượng sản phẩm khổng lồ do học sinh thực hiện: 15 tập san, 150 phóng sự, 28 poster truyền thông và 140 lá thư...
Không chỉ dừng lại ở kiến thức trên trang giấy, dự án "Em đi trẩy hội non sông" đã giúp xóa tan khoảng cách thế hệ và bồi đắp lòng biết ơn cho học sinh ngay từ ghế nhà trường.
Một trong những điểm ấn tượng của dự án lần này chính là hoạt động viết thư tri ân và thiết kế "lookbook" gia đình.
Ở độ tuổi học trò vốn có xu hướng sống khép kín và ít chia sẻ, việc để các em tự tay viết những lá thư gửi cha mẹ, thầy cô không phải điều dễ dàng.
Có những học sinh chưa bao giờ nói chuyện hay chia sẻ tâm tư với cha mẹ, nhưng thông qua dự án, các em đã viết nên những dòng chữ chạm đến trái tim. Đó là sự thấu hiểu, là trách nhiệm và lòng biết ơn mà chúng tôi muốn khơi dậy".
(Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn)