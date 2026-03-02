Học sinh hoá thân các nữ nhân vật lịch sử, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt 02/03/2026 16:07

(PLO)- Thông qua dự án "Em đi trẩy hội non sông", học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM đã có màn hóa thân sinh động thành các nữ nhân vật lịch sử và viết thư tri ân gửi đến những người phụ nữ đặc biệt.

Ngày 2-3, trong không khí rộn ràng của tháng 3 – tháng tôn vinh phái đẹp, Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức buổi báo cáo dự án “Em đi trẩy hội non sông” năm học 2025-2026.

Dự án kéo dài một tháng với sự tham gia của học sinh cả 3 khối lớp, nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa và người phụ nữ Việt Nam thông qua các hình thức trải nghiệm sáng tạo.

Học sinh hoá thân thành nhân vật Nam Phương Hoàng Hậu. Ảnh: NQ

Điểm nhấn gây bất ngờ nhất của buổi báo cáo là màn hóa thân thành các nữ nhân vật nổi tiếng. Trên sân khấu, học sinh khối 11 đã tái hiện sinh động khí phách của những người phụ nữ Việt từ Nam Phương Hoàng Hậu cho đến nàng Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ khát khao ánh sáng tự do hay chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn kiên cường chống ách sưu thuế, đến hình ảnh bất khuất của chị Võ Thị Sáu khi ra pháp trường hay "Bông hồng thép" của nền ngoại giao Việt Nam – bà Nguyễn Thị Bình.

Học sinh hoá thân thành chị Võ Thị Sáu với khí phách hiên ngang trên pháp trường. Ảnh: NQ

Nhân vật Mị﻿ trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" được tái hiện tại buổi báo cáo dự án. Ảnh: NQ

Học sinh hóa thân thành bà Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ "khiêu vũ giữa bầy sói"

Không chỉ dừng lại ở lịch sử, các em còn kết nối với hiện đại qua hình ảnh hoa hậu H'Hen Niê trong trang phục dân tộc cuốn hút, minh chứng cho vẻ đẹp bền bỉ và tầm ảnh hưởng của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Khu vực triển lãm những lá thư tri ân là nơi đọng lại nhiều cảm xúc nhất. Tại đây, những tâm tư vốn ít khi được thổ lộ đã được viết thành dòng.

Khu vực trưng bày lá thư tri ân gây ấn tượng với học sinh. Ảnh: NQ

Bức thư của học sinh Tạ Bảo Châu gửi đến cô giáo Trịnh Thị Xuân Dung gây xúc động mạnh: "Em vẫn nhớ như in tiết Văn cuối học kỳ I năm đó, khi cô trải lòng về biến cố sức khỏe của mình. Khoảnh khắc nghe cô kể về thiên thần nhỏ đã lỡ hẹn với trần thế, về những phút giây sinh tử và cả lời cảnh báo của bác sĩ khiến trái tim em thắt lại.

Em biết, cô hoàn toàn có thể chọn nghỉ ngơi để bảo vệ bản thân, để có thể làm mẹ nhưng vì thương lũ học trò sắp bước vào kỳ thi quan trọng, vì không nỡ để chúng em bơ vơ giữa chừng, cô đã chọn ở lại và đồng hành cùng chúng em đến tận cuối chặng đường một cách trọn vẹn".

Hay như bức thư của học sinh Vũ Nguyễn Việt Long gửi đến một người phụ nữ vô danh. Bức thư mở đầu bằng dòng chữ: "Cô bán hàng trước cổng trường thương mến! Ngày nào đi học, cháu cũng nhìn thấy cô đứng đó - bên chiếc xe nước nhỏ, rổ bánh hay nồi xôi nghi ngút. Khi tụi cháu còn ngái ngủ, cô đã xuất hiện.

Đến lúc tan học, giữa cái nắng chói chang hay những buổi chiều mưa bất chợt, cô vẫn lặng lẽ đứng chờ. Cháu viết lá thư này chỉ để nói với cô một điều giản dị từ đáy lòng, từ đây mỗi khi đi ngang qua cháu sẽ đi chậm lại không chỉ để mua hàng mà để gửi đến cô một lời cảm ơn".

Tại khu vực "Trẩy hội", các trò chơi do học sinh khối 10 tổ chức khá hấp dẫn. Trò chơi ghép đôi tác phẩm - tác giả đã giúp học sinh ôn lại kiến thức văn học một cách vui nhộn và tự nhiên.

Đặc biệt, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, không chỉ học sinh nữ mà các nam sinh cũng rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, tạo nên một không gian đậm chất di sản dân tộc.

Khu vực triển lãm khiến học sinh chăm chú theo dõi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Buổi báo cáo còn ghi dấu ấn bởi khối lượng sản phẩm khổng lồ do học sinh thực hiện: 15 tập san, 150 phóng sự, 28 poster truyền thông và 140 lá thư...