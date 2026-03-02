8 trường đại học lớn ở TP.HCM xét tuyển tổng hợp, cách tính điểm ra sao? 02/03/2026 14:49

(PLO)- Bên cạnh xét tuyển thẳng theo quy định, năm 2026, 8 trường đại học lớn của Đại học Quốc gia TP.HCM dành đa số chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp, thang điểm 100.

Đại học Quốc gia TP.HCM mới công bố phương hướng tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2026.

Theo đó, Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp thống nhất trong toàn hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường thành viên được điều chỉnh và áp dụng phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Các trường đại học thành viên gồm: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ và Trường Đại học An Giang.

Với phương thức này, thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng cho phép các trường tự chủ trong xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xác định các trọng số, hệ số quy đổi cho các tiêu chí xét tuyển, triển khai phù hợp với ngành/nghề đào tạo và đảm bảo quy định, chịu trách nhiệm giải trình với xã hội, đồng thời tạo điều kiện công bằng, thuận lợi cho thí sinh.

Thí sinh trao đổi tại một buổi tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Ảnh: HCMUS

Công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp năm 2026 được Đại học Quốc gia TP.HCM tính như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí. Các hệ số này đều lớn hơn 0, nghĩa là cả ba yếu tố (thi THPT, đánh giá năng lực và học bạ) đều có vai trò trong tính điểm xét tuyển. Tùy từng trường đại học thành viên mà các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỉ lệ nhập học theo các phương thức trong ba năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).

Thang điểm xét tuyển được quy đổi về 100 điểm.

Về điểm cộng, điểm thưởng, Đại học Quốc gia TP.HCM lưu ý thí sinh có thể được cộng thêm điểm ưu tiên hoặc điểm thưởng theo quy định, nhưng tổng điểm cộng thêm không vượt quá 10% thang điểm, tức tối đa 10 điểm.

Với thí sinh từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được xem xét cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên; mức điểm cộng, điểm thưởng tối đa là 5 điểm trên thang điểm 100. Mức điểm cụ thể do từng trường đại học thành viên quy định, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT cũng như của Đại học Quốc gia TP.HCM.