Cách xác nhận thông tin tuyển sinh đầu cấp cho trẻ không học mầm non tại TP.HCM 26/02/2026 12:03

(PLO)- Phụ huynh tại TP.HCM phải rà soát dữ liệu và xác nhận thông tin trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp trước ngày 4-3.

Hiện đang là thời gian phụ huynh tại TP.HCM thực hiện rà soát dữ liệu và xác nhận thông tin trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp.

Theo Sở GD&ĐT, những thông tin này sẽ được sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Tuy nhiên, trên diễn đàn Hội phụ huynh TP.HCM, nhiều phụ huynh vẫn chưa thực hiện được việc xác nhận.

Thông tin phụ huynh nhận được khi truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT do con không học qua trường mầm non. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một phụ huynh cho biết năm nay con chuẩn bị vào lớp 1 nhưng do con không học qua trường mầm non nên không biết đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh ra sao để thực hiện việc kiểm tra:

"Tôi truy cập vào trang web tuyển sinh của Sở thì hiện lên dòng chữ 'Tài khoản chưa tồn tại trên hệ thống, xin vui lòng liên hệ nhà trường đã hoàn thành chương trình mầm non/tiểu học để được hỗ trợ'. Tôi khá lo lắng, không biết phải làm sao?".

Vấn đề này, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn. Cụ thể:

Đối với trẻ đang học lớp lá và học sinh lớp 5, trường học sẽ cập nhật đầy đủ dữ liệu của học sinh sau đó thông báo tài khoản đăng nhập đến phụ huynh để rà soát thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp của TP.

Đối với trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non thì phụ huynh cần liên hệ UBND phường, xã nơi mình cư trú.

Theo Sở GD&ĐT, UBND phường, xã sẽ phối hợp lực lượng Công an cùng cấp thực hiện rà soát thông tin của trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non đang ở thực tế trên địa bàn, đặc biệt thông tin "Nơi ở hiện tại" trong VNeID của phụ huynh.

Sau đó, UBND phường, xã sẽ chịu trách nhiệm cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chưa học mầm non lên hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Phụ huynh sẽ rà soát dữ liệu từ ngày 3-2 đến hết ngày 3-3. Sở GD&ĐT lưu ý trường hợp phụ huynh không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên trang tuyển sinh và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời gian quy định sẽ không được giải quyết. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, TP khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.