Phụ huynh TP.HCM khó đăng nhập hệ thống tuyển sinh đầu cấp, Sở GD&ĐT nêu hướng dẫn 03/02/2026 15:09

(PLO)- Sáng nay (3-2), nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 chưa thể đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp do quá tải.

Theo kế hoạch, từ hôm nay (3-2), phụ huynh TP.HCM bắt đầu đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp để rà soát dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều người khi đăng nhập lại bị báo sai tài khoản hoặc mật khẩu. Điều này khiến phụ huynh khá lo lắng.

Tình trạng khi phụ huynh đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp bị báo mật khẩu không chính xác. Nguyên nhân do hệ thống sáng nay bị quá tải, quá nhiều người cùng truy cập một lúc. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Về vấn đề này, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trong sáng nay, hệ thống tra cứu thông tin tuyển sinh đầu cấp đang gặp một số vấn đề kỹ thuật do lượng truy cập đồng thời quá lớn. Cụ thể, một số trường hợp phụ huynh không thể tra cứu được và nhận thông báo “sai mật khẩu” mặc dù đã nhập đúng thông tin. Nguyên nhân do hệ thống đang xử lý số lượng truy vấn cao trong cùng thời điểm.

Ngay sau đó, Sở đã triển khai các giải pháp như tăng cường mở rộng tải hệ thống tuyển sinh đầu cấp, điều chỉnh thông báo đầy đủ chính xác để hỗ trợ phụ huynh xác định vấn đề. Hiện tại, hệ thống đã được xử lý ổn định để phục vụ các thao tác của phụ huynh. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng thiết lập một trang hỗ trợ tuyển sinh để giải đáp những thắc mắc trong quá trình rà soát dữ liệu.

Cũng trong sáng nay, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng về trường hợp bị sai khu phố nhưng đúng thông tin số nhà, nơi ở hiện tại. Vấn đề này sẽ được xử lý ra sao?

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn xử lý trường hợp trên như sau. Theo đó, trường học sẽ lập danh sách tổng hợp các trường hợp và gửi đến phường/xã để xác minh thông tin. Phường/xã phối hợp công an địa phương thực hiện xác minh và trả lời công văn cho đơn vị. Trường học sẽ cập nhật thông tin theo nội dung xác minh của phường/xã. Phụ huynh khi nộp hồ sơ trực tuyến, bên cạnh ảnh VNeID có thể đính kèm biên bản xác nhận của phường, xã hoặc đơn vị.

Sở GD&ĐT cũng cho biết việc xác định nơi ở để phân bổ học sinh được căn cứ theo thông tin nơi ở hiện tại ghi trong căn cước công dân (VNeID). Trong trường hợp nơi ở hiện tại trong VNeID không phản ánh đúng thực tế sinh sống của học sinh, phụ huynh cần làm giấy xác nhận cư trú (mẫu CT07) để chứng minh nơi ở thực tế.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, mục tiêu của việc này là đảm bảo học sinh được học tập gần nơi ở thực tế nhất, tạo thuận lợi cho việc đi lại hàng ngày. Việc phân bổ không dựa theo mong muốn hay nhu cầu chủ quan của phụ huynh mà phải dựa trên cơ sở khách quan về nơi sinh sống thực tế của học sinh.