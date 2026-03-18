Một ngày làm giáo viên: Trải nghiệm bất ngờ khiến học sinh thích thú 18/03/2026 15:37

(PLO)- Ngày 18-3, hơn 200 học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM đã soạn giáo án, đứng lớp giảng bài trong chương trình "Một ngày làm giáo viên".

"Một ngày làm giáo viên" là hoạt động thường niên giúp các em thấu cảm nỗi vất vả của thầy cô và định hướng nghề nghiệp tương lai.

"Cô giáo" Đinh Võ Quỳnh Anh xem lại bài trước khi lên lớp dạy. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Là một người rụt rè, Đinh Võ Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A2 gây bất ngờ khi đăng ký tham gia chương trình và chọn đứng lớp môn Ngữ văn với tác phẩm Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị cho tiết dạy, Quỳnh Anh dành hơn một tuần nghiên cứu tài liệu và tham vấn giáo viên. Dù tự đánh giá chỉ hoàn thành 70% mục tiêu do còn thiếu tương tác, nhưng nữ sinh cảm thấy tự hào vì đã vượt qua chính mình.

Quỳnh Anh khá tự tin trong tiết dạy của mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

"Tiết dạy giúp em hiểu rõ bản thân còn thiếu sót ở đâu để hoàn thiện hơn. Em đang cân nhắc giữa nguyện vọng vào ngành sư phạm Ngữ văn hoặc sư phạm Tiểu học" - Quỳnh Anh nói.

Trong khi đó, em Nguyễn Trần Duy Khang lại chọn đứng lớp môn thể dục.

"Thầy giáo" Nguyễn Trần Duy Khang hướng dẫn học sinh cách chơi bóng chuyền. Ảnh: NQ

Vừa hướng dẫn, 'thầy giáo' Khang vừa thực hành để học trò biết những thao tác khi chơi bóng chuyền.

"Các em để ý, ngón tay cái của mình luôn luôn phải duỗi thẳng ra. Khi ôm quả bóng, tư thế này giúp việc tiếp xúc và điều khiển bóng chính xác hơn" - giọng Khang vang lên, cả lớp chăm chú lắng nghe.

Tham gia "Một ngày làm giáo viên" với tiết dạy thể dục, Duy Khang muốn truyền lửa thể thao cho các bạn của mình. Ảnh: NQ

Là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, Khang muốn truyền lửa thể thao cho bạn bè. Nam sinh thừa nhận khi sắm vai giáo viên, yêu cầu về sự chuyên nghiệp cao hơn rất nhiều: "Khó nhất là chỉnh sửa động tác cho từng bạn vì mỗi người gặp một vấn đề khác nhau, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật chính xác".

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức với số lượng học sinh đăng ký tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Để chuẩn bị cho "buổi đứng lớp", các em đã có một tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn chuyên môn từ giáo viên bộ môn.

Thông qua việc trực tiếp soạn giáo án và quản lý lớp học, học sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng đứng trước đám đông mà còn thấu cảm hơn những trăn trở, khó khăn của người thầy, từ đó trân trọng hơn giá trị của sự kết nối trong giáo dục.