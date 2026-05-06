Chuẩn bị đấu giá biển số xe 'ngũ quý' 555.55, 999.99 06/05/2026 16:29

(PLO)- Dự kiến ngày 11-5 sẽ diễn ra phiên đấu giá biển số xe thứ 10 với những biển "ngũ quý" được đưa ra đấu giá như 50AG-999.99; 19AB-999.99; 30D-555.55.

Ngày 6-5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã chuyển Công ty VPA 1,4 triệu biển số ô tô, xe máy (niêm yết theo quy định từ ngày 10-4), dự kiến mở đấu giá vào ngày 11-5.

Thời gian qua đã có 9 phiên đấu giá biển số xe thành công.

Đây là phiên đấu giá biển số xe thứ 10, Cục CSGT sẽ cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày đối với biển số có một người đăng ký tham gia đấu giá, các biển số có từ 2 người trở lên, Cục CSGT sẽ cấp quyết định trong thời gian ba ngày (rút ngắn so với quy định của Nghị định 156).

Các biển số được nhiều người quan tâm trong phiên thứ 10 với những dãy số "ngũ quý" đẹp như: 15B-555.55, 15AC-555.55, 19B-567.89, 19AB-999.99, 30D-555.55, 29AB-999.99, 30D-567.89, 29AH-567.89, 30D-666.66, 29AH-888.88, 30D-777.77, 29AH-999.99, 36B-567.89, 35AB-999.99, 43B-666.66, 43AC-567.89, 51S-111.11, 50AG-888.88, 50E-567.89, 50AG-999.99 51P-888.88, 50AH-567.89, 51P-999.99, 66AC-666.66, 66A-666.66, 69AB-888.88, 79A-999.99, 99AB-888.88, 99B-666.66 99AB-999.99.

Phiên đấu giá số 1 bắt đầu được triển khai vào tháng 9-2023 đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân trên khắp cả nước. Tính đến nay, Cục CSGT đã phối hợp Công ty VPA tổ chức thành công 9 phiên đấu giá với hơn 500 ngày đấu giá khoảng 14 triệu biển số xe được niêm yết.

Trong đó, trên 250.000 biển số xe đã được lựa chọn đấu giá, có trên 600.000 lượt khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách nhà nước là 11.400 tỉ đồng.

Người dân có thể truy cập vpa.com.vn hoặc tải app Vnetraffic để được hỗ trợ đăng ký tạo tài khoản và hướng dẫn tham gia đấu giá biển số xe.