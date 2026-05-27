Lãnh đạo TP.HCM đôn đốc các đơn vị tăng tốc gỡ vướng 155 dự án 27/05/2026 13:49

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, cho ý kiến xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư kéo dài trên lĩnh vực đất đai.

Theo đó, các dự án được phân loại theo 6 nhóm công việc cụ thể, xác định tương đối rõ tình trạng pháp lý, nguyên nhân vướng mắc, thẩm quyền giải quyết, hướng xử lý.

Đến nay đã hoàn thành tháo gỡ đối với 101 dự án; 139 dự án đã có định hướng tháo gỡ và đang tiếp tục thực hiện; còn 16 dự án đang thực hiện theo trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh kết luận, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn với kết quả cuối cùng của dự án; không chỉ dừng ở việc hoàn thành trách nhiệm xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

Đối với các dự án đã có định hướng tháo gỡ, cần tiếp tục theo dõi quá trình triển khai thực hiện của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng đất và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội TP.

Ông Võ Văn Minh thống nhất chủ trương tiếp tục theo dõi, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc theo định hướng kế hoạch UBND TP; thực hiện phân loại theo từng nhóm dự án để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan được giao chủ trì phải phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tổng hợp đầy đủ các nội dung vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và tiến độ hoàn thành; khắc phục tình trạng báo cáo phân tán, thiếu đồng bộ, thiếu tính tổng hợp trong quá trình tham mưu xử lý.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng nhóm dự án. Thường trực UBND TP trực tiếp chủ trì họp, chỉ đạo xử lý đối với các nhóm dự án trọng điểm.

Với các dự án đầu tư công vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các thủ tục hành chính liên quan được thực hiện song song, đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ triển khai thực tế dự án.

Với nhóm các dự án vướng mắc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất cần yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác định rõ lộ trình, tiến độ xử lý cụ thể đối với từng dự án. Tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan công tác xác định giá đất để sớm hoàn tất thủ tục triển khai dự án.

Đối với các dự án ngoài đầu tư công, cần tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc cốt lõi liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất sạch, thủ tục đầu tư và các điều kiện pháp lý có liên quan. Phân công rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm xử lý xuyên suốt toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Đối với các khu đất, dự án chậm đưa đất vào sử dụng cần giao các cơ quan liên quan rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng trường hợp để xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.