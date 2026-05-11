HĐND TP.HCM: Đưa dự án nút giao cầu vượt Linh Xuân vào danh mục ưu tiên đầu tư 11/05/2026 20:09

(PLO)- Phường Linh Xuân kiến nghị TP.HCM xem xét sớm cải tạo, mở rộng nút giao cầu vượt Linh Xuân và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1K (nay là đường Hoàng Cầm) từ cầu vượt Linh Xuân đến ranh Đồng Nai.

Chiều 11-5, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh làm việc với Đảng ủy phường Linh Xuân để nghe báo cáo tình hình phát triển và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Đoàn công tác có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc, phường Linh Xuân đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 4 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm quý II-2026. Phường cũng nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc và kiến nghị lãnh đạo TP.HCM cùng các sở, ngành quan tâm tháo gỡ trong thời gian tới.

Phường Linh Xuân cũng đang gặp vướng mắc trong công tác giải tỏa, bồi thường, tái định cư tại dự án Đại học Quốc gia TP.HCM; dự án mở rộng quốc lộ 1K thay đổi đường cống, hướng thoát nước so với thiết kế.

Phường Linh Xuân cũng kiến nghị TP.HCM xem xét thực hiện thủ tục thu hồi một số khu đất công và bàn giao cho địa phương quản lý; cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức; dự án cải tạo, mở rộng nút giao thông cầu vượt Linh Xuân và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1K (nay là đường Hoàng Cầm) từ cầu vượt Linh Xuân đến ranh Đồng Nai.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân Phạm Đức Sơn nêu những khó khăn của địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Trả lời địa phương về dự án xây dựng nút giao Linh Xuân và dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1K, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Thanh Toàn, cho biết hai dự án đã được bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, nhưng chưa được đưa vào danh mục bố trí vốn thực hiện trong năm 2026.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giao thông TP.HCM đề nghị UBND phường Linh Xuân rà soát, làm rõ những nội dung dự án mở rộng quốc lộ 1K (nay là đường Hoàng Cầm) có thay đổi thiết kế, không còn phù hợp.

Trên cơ sở đó, Ban Giao thông sẽ phối hợp cùng địa phương khảo sát lại hiện trạng, đồng thời báo cáo Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong trường hợp cần điều chỉnh quy hoạch.

Đại diện Ban Giao thông cũng cho biết quá trình triển khai hai dự án này đang vướng quy hoạch tuyến đường trên cao thuộc quốc lộ 1A (nay là đường Đỗ Mười).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng, nút giao Linh Xuân là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải qua cửa ngõ phía Đông TP.

Từ thực tiễn và kiến nghị của địa phương, ông đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM và Sở Tài chính đưa dự án xây dựng nút giao Linh Xuân vào danh mục ưu tiên đầu tư, sớm bố trí nguồn vốn nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, đây cũng là định hướng chung mà TP đang từng bước tháo gỡ.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị đưa dự án xây dựng nút giao Linh Xuân vào danh mục ưu tiên đầu tư, sớm bố trí nguồn vốn. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh: "Nút giao Linh Xuân phải được quan tâm xử lý trong nhiệm kỳ này, để giải quyết tình trạng ùn tắc của TP theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Liên quan đến các khu đất, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP cùng các sở ngành hỗ trợ địa phương khẩn trương thu hồi đất để thực hiện dự án.

Với dự án Đại học Quốc gia TP.HCM, ông Võ Văn Minh nhìn nhận đây là vấn đề lớn, đã được lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo. Do đó, địa phương cần bám sát các chỉ đạo để thực hiện hiệu quả.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, để tháo gỡ vướng mắc ở dự án Đại học Quốc gia cần phải ưu tiên tính toán đến tái định cư. Vì vậy, ông đề nghị Đại học Quốc gia TP.HCM làm việc với Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn phục vụ triển khai dự án.