TP.HCM khẩn trương rà soát quy mô số hộ để sắp xếp lại khu phố, ấp 30/05/2026 08:00

(PLO)- Sở Nội vụ, Công an TP.HCM cùng các địa phương nhanh chóng rà soát số liệu, hoàn thiện phương án tổng thể về việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp trên toàn địa bàn, hoàn thành trước ngày 2-6.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo việc cung cấp số liệu và phương án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo quy định tại Nghị định 185/2026.

Việc này nhằm có cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương thực hiện phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn TP, dự kiến tổ chức đầu tháng 6.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị Công an TP rà soát quy mô số hộ gia đình (tạm trú, thường trú…) của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thuộc đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP tính đến ngày 26-5-2026 và cung cấp số liệu về Sở Nội vụ tổng hợp.

TP.HCM khẩn trương rà soát quy mô số hộ để sắp xếp lại khu phố, ấp. Trong ảnh, một góc TP.HCM từ trên cao. Ảnh: THUẬN VĂN

UBND cấp xã khẩn trương rà soát, thống kê thực trạng về quy mô số hộ gia đình (số liệu do công an cấp xã cung cấp), số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn tính đến ngày 26-5.

Đồng thời, dự kiến việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo tiêu chuẩn tại Điều 10 Nghị định 185/2026. Cụ thể, khu phố có quy mô số hộ gia đình từ 700 hộ gia đình trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có quy mô số hộ gia đình từ 500 hộ gia đình trở lên.

Lưu ý khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư phải đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại Điều 8 Nghị định 185/2026. Trong đó, tập trung thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đối với các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư khi chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, phân bố dân cư và yêu cầu tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư.

Đối với các ấp, khu dân cư thuộc xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo và các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư hoặc nằm biệt lập trên các đảo, cù lao, cồn trên sông... quy mô số hộ gia đình đối với khu phố là 350 hộ; quy mô số hộ gia đình đối với ấp, thôn, khu dân cư là 250 hộ.

Chủ tịch UBND TP giao UBND cấp xã cung cấp số liệu, phương án thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư gửi về Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an TP và UBND cấp xã tổng hợp, tham mưu phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn TP trình UBND TP hoàn thành trước ngày 2-6.

Song song đó, tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 185/2026 và Chỉ thị 21 của Thủ tướng về sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên bàn địa bàn, hoàn thành trước ngày 30-5.