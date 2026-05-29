Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương có phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10-6 29/05/2026 17:49

(PLO)- Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương xây dựng, ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, trong đó có việc kiện toàn đội ngũ không chuyên trách trước ngày 10-6.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Cụ thể, triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg; Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với NHĐKCT ở thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương có phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10-6. Ảnh: VGP

Để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng tiến độ, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 21.

Trên cơ sở các quy định tại Nghị định 185/2026, các tỉnh thành tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ NHĐKCT ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định) trước ngày 10-6.

Bộ Nội vụ đề nghị định kỳ trước 17 giờ thứ Sáu hằng tuần báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ (qua Vụ Chính quyền địa phương) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung báo cáo tập trung vào tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố, như việc ban hành phương án tổng thể; việc xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, thông qua HĐND cấp xã; dự kiến kết quả thực hiện sắp xếp; dự kiến số lượng giảm và số lượng còn lại sau sắp xếp...

Về tiến độ thực hiện và phương án bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với NHĐKCT ở cấp xã thì số lượng tiếp nhận vào công chức, viên chức; số lượng thực hiện hợp đồng vị trí chuyên môn; số lượng bố trí về thôn, tổ dân phố; tình hình giải quyết chế độ, chính sách, kinh phí thực hiện…