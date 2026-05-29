Thanh tra Chính phủ truy trách nhiệm việc giao đất công không đúng cho doanh nghiệp 29/05/2026 14:42

(PLO)- Thanh tra Chính phủ yêu cầu một số tỉnh, thành kiểm điểm về việc giao đất công, nếu có dấu hiệu hình sự phải chuyển sang cơ quan điều tra.

Ngày 29-5, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đề nghị phối hợp rà soát, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, sai phạm được nêu trong Kết luận số 57 của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thu hoạch mủ cao su tại Công ty Cao su Phú Riềng.

Động thái này được thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 13-5-2026 nhằm triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Làm rõ trách nhiệm từng khâu, từng thời kỳ

Theo yêu cầu của Sở Nội vụ, việc rà soát phải làm rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng cấp, từng giai đoạn đối với các sai phạm, tồn tại liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

Đặc biệt, cơ quan chức năng được yêu cầu tập trung xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc giao đất cho Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng quản lý, sử dụng nhiều năm nhưng chưa ban hành quyết định cho thuê đất. Đồng thời, tỉnh cũng chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích doanh nghiệp đang sử dụng để sản xuất, trồng cao su.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở NN&MT phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến các vi phạm mà Kết luận Thanh tra đã chỉ ra.

Kết quả rà soát gởi về Sở Nội vụ trước ngày 5-6 để tổng hợp, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các cá nhân thuộc diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, cơ quan chức năng yêu cầu làm bản kiểm điểm trước ngày 10-6-2026. Nội dung kiểm điểm phải nêu rõ quá trình công tác, hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm liên quan, tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ và tự đề xuất hình thức xử lý.

Ngay cả những cá nhân đã nghỉ hưu hoặc thôi việc có liên quan cũng được yêu cầu làm bản kiểm điểm theo quy định.

Thanh tra yêu cầu xử lý nghiêm

Theo Kết luận Thanh tra, ngoài Lâm Đồng (trước sáp nhập là tỉnh Đắk Nông), nhiều địa phương khác cũng bị yêu cầu kiểm tra, xử lý trách nhiệm liên quan đến quản lý đất đai tại các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trong đó, tỉnh Gia Lai được yêu cầu rà soát trách nhiệm trong việc thẩm định, phê duyệt các dự án trồng cao su hoạt động kém hiệu quả hoặc gần như không thể khai thác, dẫn đến nguy cơ thất thoát vốn đầu tư tại các công ty cao su Chư Sê và Chư Păh.

Cao su Lộc Ninh

TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh phải kiểm tra việc thu hồi đất đã có quyết định thu hồi nhưng chưa hoàn tất bàn giao, khiến nhiều doanh nghiệp tiếp tục quản lý, sử dụng đất không đúng quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra cũng yêu cầu xử lý nghiêm vụ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh sử dụng đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết để trồng cao su và keo lai khi chưa được giao đất, chưa cho thuê đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu, từng cấp, từng thời kỳ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu nếu phát hiện dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hoặc có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.