Tổng thống Singapore và Phu nhân ra tận cửa xe đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 29/05/2026 12:09

(PLO)- Khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào, Tổng thống Singapore và Phu nhân ra tận cửa xe đón, nồng nhiệt chào mừng.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31-5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và Phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng ông thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự, Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Singapore.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore đã giới thiệu và chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón.

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN.

Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam-Singapore là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam.

Các dự án của Singapore trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, bất động sản, tài chính, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn đại biểu cấp cao Singapore dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Biểu tượng thành công tiêu biểu trong hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP).

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.