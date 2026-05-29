Phu nhân Ngô Phương Ly mặc trang phục truyền thống Thái Lan, thăm chùa Phật Ngọc 29/05/2026 09:12

(PLO)- Trong trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan, Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm chùa Phật Ngọc và Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 28-5-2026, sau lễ đón tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp với Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Thananon Charnvirakul.

Trong trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan - món quà tình cảm mà Phu nhân Thananon Charnvirakul trân trọng gửi tặng trước đó, Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Thananon Charnvirakul cùng thăm chùa Phật Ngọc và Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Thananon Charnvirakul tại Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit. Ảnh: TTXVN.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Thananon Charnvirakul tại chùa Phật Ngọc. Ảnh: TTXVN.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Thananon Charnvirakul cùng các đại biểu tại chùa Phật Ngọc. Ảnh: TTXVN.

Phu nhân Ngô Phương Ly nghe giới thiệu về Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit. Ảnh: TTXVN.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Thananon Charnvirakul thăm Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng một bức tranh phong cảnh Việt Nam cho Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit. Ảnh: TTXVN.