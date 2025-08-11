Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt, chia sẻ với các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc 11/08/2025 15:27

(PLO)- Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Chiều 10-8, tại Seoul, Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp thân tình với các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng mỗi chị em, mỗi gia đình đa văn hóa Việt-Hàn chính là cầu nối, là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng - Thế giới & VIệt Nam)

Buổi gặp diễn ra trong không khí ấm áp và thân tình. Bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các chị em là cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi đến các chị em những tình cảm ấm áp, thân thương từ quê nhà.

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trở thành cộng đồng lớn mạnh với hơn 350.000 người, trong đó có hơn 100 nghìn gia đình Việt Nam.

“Có thể nói, mỗi chị em, mỗi gia đình đa văn hóa Việt-Hàn chính là cầu nối, là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh.

Lắng nghe các chị em chia sẻ về cuộc sống nơi đất khách quê người, Phu nhân chia sẻ, sống xa quê, các chị em sẽ gặp phải những khó khăn khăn từ sự khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa hay đó là sự thích nghi với cuộc sống mới nơi bản địa…

Tuy nhiên, Phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng, vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ của những ngày đầu sang Hàn Quốc, những cô dâu Việt Nam đã hòa nhập dần với cuộc sống xa xứ, nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống tươi đẹp hơn. Không chỉ vượt qua những rào cản, nỗ lực hòa nhập với cuộc sống mới mà các chị em vẫn không quên gìn giữ văn hóa dân tộc trong từng tiếng nói, phong tục tập quán.

Phu nhân vui mừng nhận thấy các chị em đã tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp cho xã hội sở tại và giữ mối liên hệ chặt chẽ với quê hương, vun đắp một cuộc sống mới, ổn định và hạnh phúc.

Buổi gặp diễn ra trong không khí thân tình và ấm áp. Ảnh: Nguyễn Hồng - Thế giới & Việt Nam

Phu nhân Tổng Bí thư mong rằng, dù có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay cần sự hỗ trợ, các chị em có thể tìm đến Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc, hoặc các hội đoàn người Việt Nam tại đây để được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ giải quyết.

Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là máu thịt của dân tộc, luôn theo sát đời sống của bà con xa xứ, trong đó đặc biệt quan tâm tới đời sống của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.

Bày tỏ vinh dự khi Phu nhân Ngô Phương Ly đã dành thời gian gặp gỡ thân tình, các cô dâu Việt tại Hàn Quốc chia sẻ họ luôn nỗ lực mỗi ngày và phấn đấu sống tốt hơn nữa, không chỉ biết chăm lo cho gia đình mình có cuộc sống êm ấm, mà còn giúp đỡ xã hội để cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa, có giá trị hơn nữa.

Các cô dâu mong muốn được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện trong việc nhận trở lại quốc tịch; hỗ trợ cho các mẹ và các con có cơ hội thường xuyên về Việt Nam tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa để gắn kết hơn với quê hương đất nước và thấy tự hào hơn vì là người mang dòng máu Lạc Hồng.