Cần Thơ có 25 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, vượt chỉ tiêu năm 2025 17/03/2026 15:50

(PLO)- Năm 2025, TP Cần Thơ ghi nhận 25 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, vượt kế hoạch đề ra. Nhiều giải pháp cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập và đấu tranh tội phạm được triển khai đồng bộ.

Ngày 17-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp. Các cơ sở cai nghiện đã tổ chức cai nghiện cho 1.424 lượt học viên; hỗ trợ 36 trường hợp vay vốn với tổng số tiền 563 triệu đồng. Đơn vị cũng tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 350 người và tổ chức năm lớp đào tạo nghề cho người sau cai nghiện.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến ma túy, bắt giữ nhiều người, thu giữ số lượng lớn ma túy. Đồng thời, công an xử lý 37 điểm tổ chức, chứa chấp trái phép chất ma túy và bắt giữ ba kẻ truy nã về ma túy. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy tiếp tục được đẩy mạnh.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy được nhân rộng. TP Cần Thơ cũng tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, thu hút khoảng 500 thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao Quyết định phê duyệt cho 25 địa bàn đạt tiêu chí không ma túy.

Kết quả, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt 25 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí không ma túy, chiếm 24,3%, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2025. Đồng thời, Cần Thơ cũng xác định 17 địa bàn tiếp tục xây dựng đạt tiêu chí này trong năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, kiểm soát ma túy và xây dựng địa bàn không ma túy.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng địa bàn không ma túy năm 2025 nhận bằng khen

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, giữ vững các địa bàn đã đạt tiêu chí. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030, Cần thơ có ít nhất 50% số xã, phường trên địa bàn không có ma túy.