Hàng ngàn công an Cần Thơ bầu cử sớm để tập trung bảo vệ an ninh trật tự 14/03/2026 08:46

Sáng 14-3, hàng ngàn cử tri là lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an TP Cần Thơ; CBCS và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở phường Cái Khế đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Tổ bầu cử số 23, phường Cái Khế.

Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Theo quy định, ngày 15-3 là ngày cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Tuy nhiên, nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian bầu cử, Công an TP Cần Thơ đã đề xuất và được cấp có thẩm quyền cho phép toàn bộ lực lượng công an thành phố và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn được tổ chức bầu cử sớm hơn một ngày.

Tổ bầu cử số 23 tại Công an TP Cần Thơ có hàng ngàn cử tri. Thành phần cử tri gồm lãnh đạo, CBCS và lao động hợp đồng của các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ đóng quân trên địa bàn phường Cái Khế; CBCS và lao động hợp đồng Công an phường Cái Khế; cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở phường Cái Khế.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 23 cho biết việc tổ chức bầu cử sớm được thực hiện sau khi có sự cho phép của Ủy ban Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ.

Theo ông Tràng, trong không khí “Ngày hội toàn dân”, các cử tri là CBCS Công an TP Cần Thơ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở phường Cái Khế tham gia bỏ phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Một số hình ảnh tại Tổ bầu cử số 23, phường Cái Khế:

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Cử tri kiểm tra hòm phiếu trước bỏ phiếu

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng các cử tri tìm hiểu về các ứng viên ứng cử

Cử tri trình thẻ và nhận phiếu bầu

Cử tri chuẩn bị vào phòng bỏ phiếu

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng các cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031