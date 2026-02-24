Ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri bầu cử sớm 24/02/2026 15:01

(PLO)- Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại phường Phước Thắng. Đây là những cử tri sẽ bầu cử sớm vào ngày 26-2.

Sáng 24-2, tại hội trường Chi đội Kiểm ngư số 2 (phường Phước Thắng, TP.HCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử, phường Phước Thắng thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 10 của HĐND Thành phố khóa XI.

Những người ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại phường Phước Thắng, TP.HCM. Ảnh: TĐ

Những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI gồm: ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM; bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM; bà Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dicera Holding.

Cử tri là cán bộ, nhân viên thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2; cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hải đoàn 128 Hải quân, Hải đoàn 129 Hải quân, Hải đội dân quân thường trực. Đây là nhóm cử tri bầu cử sớm vào ngày 26-2.

Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam phát biểu về chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HT

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử. Phát biểu trước cử tri, các ứng cử viên đều đưa ra chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác.

Các đại biểu khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TG

Các đại biểu cam kết bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị.

Tại phần thảo luận, nhiều cử tri nêu ý kiến về phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, đô thị, việc làm và bày tỏ tin tưởng vào các ứng cử viên được giới thiệu.