Nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản ở An Giang 16/03/2026 16:43

(PLO)- Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện doanh nghiệp khai thác suốt nhiều năm nhưng không có hợp đồng thuê đất, khai thác vượt công suất và nợ nghĩa vụ tài chính.

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn, chỉ ra nhiều sai phạm.

Đối với các mỏ do Trung ương cấp phép, Thanh tra tỉnh xác định Công ty CP xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã khai thác vượt công suất giai đoạn năm 2020-2022. Sau khi được gia hạn giấy phép vào tháng 5-2025, đơn vị này vẫn chưa có giấy phép môi trường, chưa gia hạn hợp đồng thuê đất và còn khoảng 24,7 ha đất mỏ chưa làm thủ tục thuê. Công ty cũng bị phát hiện khai thác vào khối tài nguyên chưa đúng quy định tại núi Hang Cây Ớt.

Tại các mỏ Cây Xoài - Bãi Vôi, Khoe Lá, Bình Trị, Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) - Chi nhánh Kiên Giang cũng khai thác vào khối tài nguyên không đúng quy định và chưa có phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Tương tự, Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên chưa cấp lại giấy phép môi trường tại nhiều mỏ đá vôi và chưa làm thủ tục thuê đất tại mỏ Khoe Lá.

Về các giấy phép thuộc thẩm quyền địa phương, Công ty TNHH Liên doanh khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang chưa ký hợp đồng thuê đất dù đã được gia hạn giấy phép. Công ty TNHH MTV Thương mại Nhà hàng Khách sạn Hòa Bình (Chi nhánh đá Quyết Thắng) khai thác trên đất chưa thuê và vượt công suất hơn 13.652 m3 trong năm 2022.

Đáng chú ý, Công ty CP xây lắp An Giang khai thác từ năm 2016 đến nay nhưng không có hợp đồng và không nộp tiền thuê đất. Công ty CP Thành Phát Phú Quốc cũng không nộp tiền thuê đất và kê khai thiếu gần 6.900 m3 khoáng sản thực tế. Riêng Công ty TNHH MTV Lý Túc Mạch thực hiện khai thác qua hợp đồng giao khoán dù không được UBND tỉnh cấp phép trực tiếp.

Ngoài ra, tính đến tháng 11-2025, nhiều doanh nghiệp vẫn nợ nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền hơn 43,7 tỉ đồng. Trong đó bao gồm thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác và tiền thuê đất.

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Sở NN&MT tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế phối hợp thu hồi nợ đọng hơn 43,7 tỉ đồng do các doanh nghiệp chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Trong bản kết luận, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đối chiếu quy định pháp luật, giải trình của đơn vị, Thanh tra tỉnh nhận thấy những hạn chế, vi phạm nêu trên chưa phát hiện vụ lợi cá nhân. Do đó, trong xử lý hành chính, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh không xử lý trách nhiệm đối với các tập thể đã kết thúc hoạt động từ ngày 1-7-2025.