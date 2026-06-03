Lâm Đồng: Bố trí 304 phó chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu 03/06/2026 09:08

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với 56 xã, phường và 2 phó chủ tịch UBND đối với 68 xã, đặc khu còn lại.

Ngày 2-6, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định bố trí số lượng phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với 56 xã, phường và 2 phó chủ tịch UBND đối với 68 xã còn lại và đặc khu Phú Quý.

La Gi là một trong 20 phường đều được bố trí 3 phó chủ tịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát, đề xuất bổ sung phó chủ tịch UBND đối với các xã, đặc khu có dư địa phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo không vượt quá khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã theo quy định.

Với quyết định mới nhất này, toàn bộ UBND 20 phường trên địa bàn tỉnh đều được bố trí 3 phó chủ tịch và 124 phường, xã, đặc khu có tổng cộng 304 phó chủ tịch.

Xã Hàm Kiệm là một trong 68 xã, đặc khu bố trí 2 phó chủ tịch.

Được biết, theo khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng được bố trí tối đa theo quy định là 310 người và sẽ có 6 nhân sự sẽ được đề xuất bổ sung bố trí phó chủ tịch UBND đối với các xã, đặc khu có dư địa phát triển kinh tế-xã hội.