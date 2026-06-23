Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Khắc phục nhận thức coi quy hoạch cán bộ là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt 23/06/2026 21:25

(PLO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cán bộ phát triển tốt thì tiếp tục đào tạo, giao việc, sử dụng. Cán bộ chững lại, giảm uy tín, không còn triển vọng hoặc vi phạm tiêu chuẩn thì phải đưa ra khỏi quy hoạch.

Chiều 23-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý.

Khắc phục việc coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đảng ta đã luôn coi xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược là yêu cầu có ý nghĩa quyết định.

Cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng tham gia hoạch định đường lối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn, xử lý những vấn đề hệ trọng, quy tụ được đội ngũ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân trong những thời điểm khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHÂN DÂN

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược không phải là công việc nhân sự đơn thuần, không chỉ phục vụ cho một kỳ đại hội, một nhiệm kỳ, một cơ cấu, mà phải là một khâu của quản trị chiến lược, chuẩn bị cho tương lai lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của đất nước. Chính vì vậy, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ.

Ông định hướng việc quy hoạch phải mở nhưng không hạ chuẩn, phải động nhưng không tùy tiện, phải coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn. Mở là không khép kín trong một ngành, một địa phương, một nhóm quan hệ, biết tìm cán bộ cơ sở, ở địa bàn khó, lĩnh vực mới... Động là có bổ sung, có vào, có ra, có lên, có xuống.

Cán bộ phát triển tốt thì tiếp tục đào tạo, giao việc, sử dụng. Cán bộ chững lại, giảm uy tín, không còn triển vọng hoặc vi phạm tiêu chuẩn thì phải đưa ra khỏi quy hoạch.

Lưu ý đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra nhiều việc mới, việc khó chưa có tiền lệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải nhìn thẳng vào thực tiễn để đổi mới mạnh mẽ hơn công tác quy hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cán bộ cấp chiến lược càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép, càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Cán bộ cấp chiến lược phải coi đạo đức, liêm chính, danh dự và nêu gương là nền tảng. Đội ngũ này cũng phải có tư duy chiến lược và có năng lực thực thi; phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phải học tập suốt đời, có năng lực số, năng lực dùng người.

Các đại biểu tham dự tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần sớm nghiên cứu, tổng kết chuyên sâu về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của các nhiệm kỳ gần đây. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu những cơ chế, quy định mới vượt trội, đột phá hơn trong đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển sử dụng và bảo vệ cán bộ.

Cạnh đó, hoàn thiện tiêu chí dữ liệu và phương pháp đánh giá cán bộ cấp chiến lược, cần xây dựng bộ tiêu chí riêng, thực chất đo được ở mức cần thiết, bao quát được bản lĩnh chính trị, đạo đức, liêm chính, tư duy chiến lược và năng lực hoạch định thể chế, khả năng tổ chức thực hiện, xử lý những việc khó, quy tụ về dùng người…

“Chuyển mạnh từ quản lý cán bộ chủ yếu bằng hồ sơ hành chính sang quản lý bằng dữ liệu sống. Mỗi cán bộ trong quy hoạch cần có hồ sơ động về phẩm chất, năng lực sản phẩm, công tác, mức độ tín nhiệm, dấu hiệu rủi ro và triển vọng phát triển” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, không bỏ sót người có tài

Phân tích cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận cán bộ có triển vọng nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn thì giao cho địa bàn khó, việc khó. Cán bộ mạnh về chuyên môn nhưng còn hạn chế về điều hành thì giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Cán bộ có dấu hiệu chững lại, né tránh, ngại va chạm, phải kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, thử thách thêm. Nếu không còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch.

Cấp ủy, các cơ quan quản lý cán bộ phải thẩm định, phải đa chiều và kiểm soát quyền lực phải chặt chẽ hơn, gắn sử dụng cán bộ với bảo vệ cán bộ và sàng lọc cán bộ.

“Tinh thần chung là không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, không bỏ sót người thật sự có đạo đức, có tài” – ông khẳng định và nhấn mạnh tập thể, cá nhân giới thiệu cán bộ phải chịu trách nhiệm về chính trị, về chất lượng nguồn giới thiệu. Nếu để che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, làm đẹp hồ sơ, nể nang cục bộ, phải xem xét trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.

Các đại biểu tham dự tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHÂN DÂN

Đối với cán bộ được quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải tự xây dựng chương trình rèn luyện của mình. Khi chưa được bổ nhiệm thì không nản chí, không so bì, không phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để tâm tư cá nhân ảnh hưởng đến việc chung.

Với các cán bộ đã được quy hoạch nhưng chưa được giới thiệu ứng cử, không trúng cử hoặc chưa được bổ nhiệm, cần bình tĩnh cầu thị tiếp tục phấn đấu. Theo ông, khi cán bộ chưa được bố trí, không đồng nghĩa với thất bại, càng không phủ nhận quá trình đã phấn đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cán bộ có bản lĩnh phải biết tự soi, tự sửa, làm việc tốt hơn, giữ đoàn kết tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn; được giao trọng trách cao hơn thì không chủ quan, chưa được giao trọng trách cao hơn thì không được nản chí. Đó cũng là thước đo bản lĩnh kỷ luật và văn hóa trong Đảng.

Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước và niềm tin của nhân dân. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định làm tốt quy hoạch hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng trong ngày mai là đảm bảo sự kế thừa vững chắc, đổi mới liên tục của sự phát triển bền vững của sự nghiệp cách mạng.