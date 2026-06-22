Phó Chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tiếp quản toàn bộ lĩnh vực của ông Bùi Xuân Cường 22/06/2026 20:53

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh được giao phụ trách, chỉ đạo, xử lý toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, cơ quan, đơn vị và các nội dung công việc trước đây thuộc phạm vi phân công của ông Bùi Xuân Cường.

UBND TP.HCM vừa có thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh.

Trước đó, HĐND TP.HCM khóa XI đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Bùi Xuân Cường tại kỳ họp lần thứ ba.

UBND TP.HCM thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh. Ảnh: LÊ THOA

Để bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh.

Cụ thể, ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đã được phân công theo Quyết định 1799/2026 của Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh được giao tiếp tục phụ trách, chỉ đạo, xử lý toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, cơ quan, đơn vị và các nội dung công việc trước đây thuộc phạm vi phân công của ông Bùi Xuân Cường theo Quyết định nêu trên.

Việc phân công được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết của HĐND TP về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ UBND TP đối với ông Bùi Xuân Cường, có hiệu lực cho đến khi Chủ tịch UBND TP có quyết định phân công công tác mới.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao bổ sung, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo Quy chế làm việc của UBND TP và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Quyết định 1799 của UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, phê duyệt giá đất cụ thể; công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt và tái định cư; công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư tư đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở...

Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TP, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương và Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo dõi, chỉ đạo 16 phường và 10 xã, gồm: Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ và An Thới Đông.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt trên địa bàn TP, an toàn giao thông.

Ông Bùi Xuân Cường trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cân đối, bố trí vốn đầu tư công; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền.

Đồng thời, phê duyệt các dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn ODA theo thẩm quyền, bao gồm cả dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là dự án độc lập hoặc là hợp phần của dự án đầu tư công; dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP; quy hoạch tổng thể, quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc và phát triển đô thị; cải tạo, xây dựng chung cư cũ; lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Ông Bùi Xuân Cường cũng trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp TP và các ban quản lý dự án chuyên ngành…

Theo dõi, chỉ đạo 18 phường và năm xã: Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Hiệp Bình, Tam Bình, Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, Nhà Bè và Hiệp Phước.