Chi tiết phân công công tác của Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới 14/04/2026 09:28

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đã phân công công tác của Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được sẽ phụ trách chung.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo, theo dõi chung các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch, đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; an toàn giao thông…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông phụ trách đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển đặc khu Côn Đảo; tổng thể Nghị quyết 57; kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 và dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ Tư lệnh TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP.

Theo dõi, chỉ đạo phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà thực hiện nhiệm vụ phó chủ tịch thường trực UBND TP.

Ông Hà được giao giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch cụ thể thúc đẩy tăng trưởng hai con số của TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: LÊ THOA

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lịch công tác đối ngoại của Thường trực UBND TP; đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp, khu chế xuất; thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng; triển khai các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế thuộc lĩnh vực phụ trách quan hệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài thuộc lĩnh vực phụ trách;

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch cụ thể thúc đẩy tăng trưởng hai con số của TP hàng năm và giai đoạn 2025 – 2030, Nghị quyết 59 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị…

Ông Nguyễn Lộc Hà trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND TP, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Bến Thành - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO).

Ông Hà còn được giao chỉ đạo Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex), Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - công ty cổ phần.

Theo dõi, chỉ đạo 18 phường và sáu xã, gồm: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Bình Thạnh, Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Bình Dương, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo và an toàn thực phẩm; thực hiện Nghị quyết 260/2025, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và việc xây dựng Luật đô thị đặc biệt; các quy định pháp luật về chính quyền địa phương, cơ chế đặc thù; các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền.

Ông Nguyễn Mạnh Cường còn được giao giúp chủ tịch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06); công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức và cải cách hành chính…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông; các khu công nghệ cao; y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa, thể dục, thể thao, xuất bản, truyền thông, báo chí.

Ngoài ra còn các lĩnh vực về lao động, thương binh và xã hội; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công chức, viên chức; phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền.

Phụ trách Nghị quyết 31, Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, Nghị quyết 72, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Thủ Dầu Một, các trường cao đẳng trực thuộc UBND TP, Đài Phát thanh và Truyền hình TP, cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP, Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Ông cũng đồng thời chỉ đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Trung tâm Chuyển đổi số, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn (SAPHARCO), Ban Quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc TP.

Theo dõi, chỉ đạo 16 phường và bốn xã, gồm Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Bình Trưng, Phước Long, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Hạnh Thông, An Nhơn, Bình Lợi Trung, Phú Lợi, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, phê duyệt giá đất cụ thể; công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt và tái định cư; công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư tư đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở;...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh. Ảnh: LÊ THOA

Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TP, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo dõi, chỉ đạo 16 phường và 10 xã, gồm Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, An Thới Đông.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt trên địa bàn TP, an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Bùi Xuân Cường trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cân đối, bố trí vốn đầu tư công; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền.

Đồng thời, phê duyệt các dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn ODA theo thẩm quyền, bao gồm cả dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là dự án độc lập hoặc là hợp phần của dự án đầu tư công; dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP; quy hoạch tổng thể, quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc và phát triển đô thị; cải tạo, xây dựng chung cư cũ; lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Theo dõi chung xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Nghị quyết 188 của Quốc hội; dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ…

Ông Bùi Xuân Cường cũng trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp TP và các ban quản lý dự án chuyên ngành, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Cùng đó là Tổng công ty Cơ khí - Giao thông vận tải Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAМСО), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị TP, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh TP.

Theo dõi, chỉ đạo 18 phường và năm xã, gồm Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Hiệp Bình, Tam Bình, Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, Nhà Bè, Hiệp Phước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giúp chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua khen thưởng; công tác liên kết vùng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh. Ảnh: LÊ THOA

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; công tác thủy sản, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)L phát triển kinh tế biển, thủy lợi, phòng chống thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cây trồng TP, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa TP.HCM, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy Lợi, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị.

Ông sẽ theo dõi, chỉ đạo 21 phường và ba xã, gồm: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hòa Hưng, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh được phân công giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công; các quỹ đất công do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý; các dự án đầu tư tư, dự án FDI và PPP (trừ các dự án đường sắt); tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn TP, Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý thu, chi ngân sách; điều hành ngân sách và các nguồn lực tài chính công theo quy định; công tác thẩm định giá đất cụ thể theo quy định pháp luật; quản lý tài sản công, nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế tư nhân,…

Trực tiếp chỉ đạo: Thuế TP, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP (HFIC), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương, Liên minh Hợp tác xã TP.HCM..

Theo dõi, chỉ đạo 10 phường và 12 xã, gồm: Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành, Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy. Ảnh: THUẬN VĂN

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát;...

Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong TP, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Theo dõi, chỉ đạo 11 phường và 14 xã, gồm: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, An Khánh, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.