TP.HCM đánh giá tổng thể cán bộ cấp xã sau 9 tháng vận hành mô hình mới 13/04/2026 17:33

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 08 ngày 17-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

TP.HCM giao Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể cán bộ, công chức cấp xã. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục triển khai nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Chính phủ về tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với UBND cấp xã rà soát toàn bộ nội dung đã phân cấp, phân quyền theo các Nghị định của Chính phủ trong 9 tháng vận hành mô hình mới (kể từ ngày 1-7-2025).

Qua đó, các đơn vị đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. Đồng thời, các sở, ngành tham mưu giải quyết khó khăn phát sinh, nhất là ở cấp xã.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND cấp xã kiện toàn bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương; tham mưu sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn.

Đơn vị này cũng phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ cấp xã để xây dựng phương án bổ sung biên chế, sắp xếp nhân sự phù hợp. Trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ lãnh đạo sau khi kiện toàn các chức danh HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, xử lý trụ sở và tài sản công; thực hiện cải tạo, mua sắm trang thiết bị bảo đảm đủ cơ sở vật chất cho cấp xã hoạt động.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hoàn thiện hạ tầng số và trang thiết bị đầu cuối, bảo đảm kết nối thông suốt từ Trung ương đến cấp xã. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và số hóa tài liệu lưu trữ gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ vào ngày 20 hằng tháng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tổ chức sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.