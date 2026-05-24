Cần Thơ sẽ quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trường đại học, chợ dân sinh 24/05/2026 10:47

(PLO)- Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phát triển đô thị TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được ban hành.

Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một góc đô thị Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, TP định hướng tập trung phát triển trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, đóng vai trò đô thị hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng hệ thống đô thị gồm đô thị trung tâm là lõi đô thị của TP và các đô thị lân cận. Phát triển hệ thống đô thị TP theo mô hình đa cực, đa trung tâm…

Địa phương này đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa cả vùng. Trong đó, sẽ thúc đẩy kinh tế TP phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, chú trọng khai thác các hành lang kinh tế gắn với Sông Hậu, cảng biển Trần Đề.

Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng TP trở thành đô thị sinh thái,văn minh, hiện đại và phấn đấu thuộc nhóm các TP phát triển khá của Châu Á, trở thành TP đáng sống của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa đạt 50% trở lên; tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,9 - 2,3%. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 30,7m2/người, phấn đấu đạt tối thiểu 32m2/người.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh; Phấn đấu hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội…

Để thực hiện, Chương trình của Thành ủy Cần Thơ đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đáng chú ý như sẽ triển khai các chương trình, dự án chỉnh trang đô thị hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị.

TP sẽ xem xét di dời các cơ sở sản xuất chế biến, chế tạo, trung tâm logistics đầu mối, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn cho người dân ra khỏi khu vực trung tâm các đô thị lớn; nghiên cứu quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trường đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, trung tâm logistics, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, mạng lưới chợ dân sinh…

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị…